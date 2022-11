नालागढ़/सोलन: नालागढ़ विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने वाला है. यहां पर मुकाबला लगभग त्रिकोणीय लग रहा है. यहां से भाजपा ने लखविंदर सिंह राणा को चुनावी मैदान में उतारा है. तो कांग्रेस ने हरदीप बावा पर अपना भरोसा जताया है. साथ ही भाजपा से नाराज होकर केएल ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी रण में उतरे हैं. ऐसे में केएल ठाकुर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं. 12 नवंबर को हुई वोटिंग के अनुसार नालागढ़ विधानसभा सीट पर अबकी बार 81.40 प्रतिशत मतदान रहा. ऐसे में अब जनता ने किस प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा. (Nalagarh Assembly Seat) (Congress and BJP Candidate in Nalagarh) (Lakhvinder singh rana vs hardeep singh bawa)

कौन है कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा- लंबे समय से टिकट के लिए कोशिश कर रहे हरदीप बावा को कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है. वे 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वे बगावत कर निर्दलीय चुनाव में उतरे थे. इसके बाद कांग्रेस में वापस लिए गए और चुनाव से पहले नालागढ़ क्षेत्र में सक्रिय हुए. हरदीप बावा 43 वर्ष के हैं. इनके पास चल संपत्ति 94 लाख 84 हजार 130 रुपए है. वहीं, अचल संपत्ति 3 करोड़ 29 लाख रुपए है. उन्होंने 2000 में पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए सेकंड इयर पास किया है. (who is hardeep singh bawa)

कौन है भाजपा प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा- वहीं, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लखविंदर सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है. 2017 में लखविंदर सिंह राणा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उस समय वे कांग्रेस में थे. इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं. लखविंदर सिंह राणा 54 साल के हैं. राणा ने बीए किया है. उनके पास चल संपत्ति 70 लाख 30 हजार 369 है और अचल संपत्ति 9 करोड़ 75 लाख की है. (Nalagarh Vidhansabha Seat) (who is Lakhvinder singh rana)

कौन है निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर- नालगढ़ सीट से केएल ठाकुर साल 2012 में बीजेपी विधायक बने थे. लेकिन साल 2017 का चुनाव हार गए थे. इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. वह पिछले 4-5 सालों से नालगढ़ में काफी सक्रिय रहे हैं. यहां से बीजेपी ने कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए लखविंदर राणा को टिकट दिया है. केएल ठाकुर बतौरा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. केएल ठाकुर 62 साल के हैं. उन्होंने 1984 में उत्तराखंड से बीटेक किया है. उनके पास चल संपत्ति 10 लाख 2 हजार 919 है और अचल संपत्ति 14 करोड़ 6 लाख 55 हजार रुपए है. (who is KL Thakur)

नालागढ़ विधानसभा सीट पर अब तक ये रहे विधायक- नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1967 - 1977 तक अर्जेन सिंह एक बार निर्दलीय और एक बार कांग्रेस से विधायक रहे. वहीं, 1977 - 1982 तक जनता पार्टी के विजयेंद्र सिंह विधायक रहे. 1982 - 1993 तक कांग्रेस से विजयेंद्र सिंह विधायक रहे. 1998 - 2007 तक भाजपा से हरिनरेण सिंह विधायक रहे. 2011- उपचुनाव में कांग्रेस से लखविंदर सिंह राणा ने जीत हासिल की. 2012 - 2017 तक भाजपा से कृष्ण लाल ठाकुर विधायक रहे. साल 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा ने जीत हासिल की थी. (Voting in Nalagarh) (Candidate in Nalagarh) (himachal assembly election 2022 result)

नालागढ़ में 8 उम्मीदवार मैदान में- जानकारी के अनुसार भाजपा से लखविंद्र सिंह राणा, कांग्रेस से हरदीप बावा, आजाद केएल ठाकुर, आम आदमी पार्टी से धर्मपाल चौहान, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से जगदीश चंद, जगपाल सिंह राणा, तोता राम व किशोरी लाल शामिल है. (Himachal Pradesh poll result) (Himachal Pradesh elections Exit Polls) (Himachal Pradesh Election date)

नालागढ़ में इतने हैं मतदाता- नालागढ़ विधानसभा में इस बार कुल 91,746 वोट हैं, जिसमें 47,501पुरुष व 44,245 महिलाएं है. जबकि नालागढ़ में 19-19 आयु वर्ग के युवक 1,344 व 859 युवतियों है और 80 वर्ष से अधिक में पुरुष की संख्या 768 व महिलाएं 929 हैं. (HP election 2022) (Himachal Pradesh Election news)

नालागढ़ सीट पर मिशन रिपीट नहीं कर पाया कोई विधायक- वहीं, कांग्रेस ने हरदीप बावा पर विश्वास जताते हुए उन्हें नालागढ़ में चुनावी मैदान में उतारा है. बहरहाल हरिनारायण सिंह के बाद आज तक नालागढ़ में कोई भी विधायक मिशन रिपीट नहीं कर पाया है. ऐसे में यहां भाजपा के लिए जहां पर अपनों से ही जंग करके जीत हासिल करनी होगी तो कांग्रेस के लिए भी यहां जीत का रास्ता आसान नहीं दिखाई दे रहा है. बता दें कि नालागढ़ विधानसभा में 91,746 मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं. नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 115 मतदान केंद्र होंगे, जिसमें से शहरी 9, ग्रामीण 106, संवेदनशील 15 और अति संवेदनशील 13 मतदान केंद्र हैं. (Voters in nalagarh assembly seat)

