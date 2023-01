सोलन के ठोडो मैदान में हॉकी प्रतियोगिता.

सोलन: हॉकी क्लब सोलन की ओर से शनिवार से सोलन शहर के ऐतिहासिक ठोडो मैदान (Thodo Ground of solan) में दो दिवसीय राज्यस्तरीय अंडर-17 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा (Hockey Competition in Thodo Ground of solan) रहा है. जिसमें प्रदेश भर की 9 टीमें भाग ले रही हैं. इनमें 6 टीमें लड़कियों की और 3 टीमें लड़कों की है. प्रदेश भर के अलग-अलग जिलों से इस प्रतियोगिता (Hockey tournament in Solan) में दो दिनों तक अंडर-17 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे.

इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए हॉकी क्लब सोलन की जनरल सेक्रेटरी मंजू रघुवंशी ने बताया कि आज से सोलन में दो दिवसीय राज्यस्तरीय हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है. इस प्रतियोगिता में अंडर-17 खिलाड़ी भाग ले रहे है. जिसमें 6 टीमें लड़कियों की और 3 टीमें लड़कों की है. लड़कों की टीम में कंडाघाट अकादमी, नालागढ़, माजरा, आनदपुर, सोलन हॉकी क्लब A, B और महिला वर्ग में कंडाघाट, नालागढ़, माजरा स्पोटस होस्टल, पडल हॉकी अकादमी जिला मंडी और सोलन की टीमें शामिल है.

प्रतियोगिता में पहुंची सभी टीमों का सारा इतंजाम क्लब द्वारा किया गया है. प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना एवं हॉकी खेल को बढ़ावा देना है. क्लब की ओर से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए ठोडो मैदान में निशुल्क हॉकी कोचिंग भी दी जा रही है. जिसमें करीब 40 युवा निशुल्क कोचिंग ले रहे हैं. कोचिंग देने के लिए एनआईएस क्वालीफाइड कोच को भी तैनात किया गया है. बच्चों के लिए खेल सामग्री समेत अन्य आवश्यक सामान क्लब की ओर से ही दिया जा रहा है.

