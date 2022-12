दून/सोलन: दून विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. इस बार के चुनाव में दून विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है. बीजेपी ने सीटिंग विधायक परमजीत सिंह पम्मी को ही चुनावी मैदान में रखा है, तो वहीं कांग्रेस ने राम कुमार को प्रत्याशी बनाया है. इस सीट पर अक्‍सर चुनावी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता रहा है. यहां पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस के राम कुमार आगे हैं.

कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार- कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने चहरे पर ही अपना दांव खेला है. कांग्रेस ने दून से राम कुमार को प्रत्याशी बनाया है. राम कुमार 53 साल के हैं. 24 करोड़ 8 लाख 61 हजार 82 चल संपत्ति है और 41 करोड़ 30 लाख 50 हजार 839 अचल संपत्ति है. राम कुमार ने साल 1993 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमए की है. (Congress and BJP Candidate in Doon) (Voting in Doon) (Himachal Pradesh poll result) (Himachal Pradesh elections Exit Polls)

कौन हैं भाजपा प्रत्याशी परमजीत स‍िंह- भाजपा ने हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में अपने सीटिंग विधायक परमजीत सिंह पम्मी को चुनावी रण में उतारा है. पम्मी अभी 57 वर्ष के हैं. उनके पास 1 करोड़ 15 लाख 22 हजार 340 रुपए चल और 8 करोड़ 25 लाख रुपए की अचल संपत्ति है. (Himachal Pradesh Election date) (Himachal Pradesh Elections videos)

6 उम्मीदवार मैदान में- दून विधानसभा सीट से कांग्रेस ने राम कुमार, भाजपा ने परमजीत सिंह , बसपा ने नागेंद्र चंद, आम आदमी पार्टी ने स्वर्ण सिंह, आरडीपी ने बलवंत सिंह और देस राज चौहान निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं.

2017 के नतीजे- साल 2017 के चुनाव में भाजपा के परमजीत स‍िंह ने कांग्रेस के राम कुमार चौधरी को मात देकर जीत दर्ज की थी. 12 नवंबर को हुई वोटिंग के अनुसार दून विधानसभा क्षेत्र में अबकी बार 85.25 प्रतिशत मतदान रहा. ऐसे में अब जनता ने किस प्रत्याशी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा. (Doon Urban Seat Result 2022) (Himachal Assembly Election Result 2022) (Ram kumar vs Paramjit Singh)