हिमाचल में रिवाज बदलना तय है और भाजपा प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है: सीएम जयराम

परवाणू में आज भाजपा हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से उत्तम कार्य किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में फ्रंट फुट पर रही है. (CM Jairam in Parwanoo) (BJP Election Management Committee Review Meeting)

Doon assembly Seat: दून में फिर से परमजीत सिंह पम्मी और राम कुमार आमने-सामने, 'हाथ' को मिलेगा जनता का साथ या खिलेगा 'कमल'

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. दून विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 85.25 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार और भाजपा से परमजीत स‍िंह चुनावी मैदान में हैं. (Doon Assembly Seat) (Himachal Pradesh elections result 2022) (Ram kumar vs Paramjit Singh)

हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, पर्यटन कारोबारी खुश

हिमाचल प्रदेश में आज से 25 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा. लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -6.0°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं, प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लगातार बढ़ने लगी है. ऐसे में बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. 2022 में 31 अक्टूबर तक करीब 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक हिमाचल में आ चुके हैं. (Weather Forecast of Himachal) (Tourist Places In Himachal)

MANDI: धनोटू में नाबालिग युवती लापता, जांच में जुटी पुलिस

मंडी जिले के धनोटू में एक नाबालिग युवती के गायब होने का मामला सामने आया है. युवती की मां ने लड़की के लापता होने की पुलिस थाना धनोटू में शिकायत दर्ज करवाई. वहीं, पुलिस ने भी शिकायत पर युवती की तलाश शुरू कर दी है. (Minor Girl Missing In Dhanotu) (Girl Missing in Sundernagar) (Girl Missing case in Mandi)

Rampur Assembly Seat: वीरभद्र सिंह का किला रामपुर को भेदने में बीजेपी क्या अबकी बार होगी कामयाब?

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. रामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 73.25 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल और भाजपा से कौल नेगी चुनावी मैदान में हैं. (Rampur Assembly Seat) (Himachal Pradesh elections result 2022)

लडभड़ोल पंचायत में अग्निकांड, तीसरी मंजिल के दो स्लेटपोश कमरों में आग लगने से लाखों का नुकसान

जिला मंडी के लडभड़ोल पंचायत के साथ लगते 3 मंजिलें मकान के ऊपर वाली तीसरी मंजिल के दो स्लेटपोश कमरो में शुक्रवार की देर रात अचानक आग लग गई. जिससे कमरे में रखा सारा सामान जल गया. (Fire case in Mandi) (Fire Incident in Lad Bharol)

ऊना: श्रमिकों के बच्चों ने वंदे भारत ट्रेन पर किया पथराव, रेलवे पुलिस ने दबोचा

ऊना में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों ने रेलवे स्टेशन से आगे फाटक पर बने एक पुल से गुजरती वंदे भारत पर निशाना लगाकर पत्थरबाजी की है. रेलवे पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने के आरोप में कुछ बच्चों को तलब किया गया. वहीं उनके परिजनों को भी मौके पर बुलाकर चेतावनी दी.

श्रद्धा हत्याकांड: मणिकर्ण में दिल्ली पुलिस ने खंगाला गेस्ट हाउस का रिकॉर्ड, श्रद्धा के साथ तोश में रूका था आफताब

श्रद्धा हत्याकांड मामले (Shraddha Murder Case) में दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार को कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी पहुंची. इस दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने तोष गांव में एक गेस्ट हाउस का रिकॉर्ड भी खंगाला. गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड में पता चला कि हत्या का मुख्य आरोपी आफताब और श्रद्धा 6 अप्रैल को तोष गांव पहुंचे थे और गेस्ट हाउस में ठहरे थे. वहीं, गेस्ट हाउस के संचालक के भी दिल्ली पुलिस के बयान दर्ज किए हैं और ऑनलाइन माध्यम से की गई पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई है.

चुनावी परिणाम का इंतजार: भाजपा और कांग्रेस कर रही जीत का दावा, हिमाचल की जनता का क्या होगा फैसला ?

हिमाचल में चुनावी शोर थमने और परिणाम आने के इंतजार के बीच भी भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता जो शोर मचाते हैं वो हार रहे हैं. हालांकि भाजपा ये भी कह रही है कि एक तरफा जीत नहीं होगी. वहीं, कांग्रेस भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है. कांग्रेस का दावा है कि दो तिहाई बहुमत से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी. वहीं, कांग्रेस ने चुनावी परिणामों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है. खैर 8 दिंसबर को तय हो जाएगा कि जनता किस को किस पर भरोसा है.

कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया सर्विस वोटरों को धमकाने का आरोप, चुनाव आयोग से की ये मांग

विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर सर्विस वोटरों को डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस पर नजर रखने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में संभावित अपनी करारी हार देख कर भाजपा छटपटाहट में है. उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता चुनाव अधिकारियों से सर्विस वोटर्स की लिस्ट लेकर उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने का पूरा दबाव बना रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...