हिमाचल में भाजपा नेता का ऑडियो वायरल, महिला नेता और कार्यकर्ता के बीच पार्टी की हार पर बात

हिमाचल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले भाजपा नेता का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है. इस बार डलहौजी से भाजपा की पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकर्ता के साथ तथाकथित बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है. जिसमें ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से लेकर पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, वन मंत्री राकेश पठानिया और अर्की से रत्नपाल के टिकट को लेकर बातचीत की. दोनों में करीब 8 मिनट 2 सेकेंड तक बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है. इस दौरान भाजपा नेता अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं.

PM मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री को भेंट की हिमाचली करनाल, शिल्पकार बीर सिंह बोले- प्रदेश की संस्कृति को मिल रही पहचान

इंडोनेशिया के बाली में आयोजित जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को हिमाचल देव संस्कृति में इस्तेमाल होने वाले करनाल की जोड़ी भेंट के तौर पर दी. जिसका निर्माण मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची गांव निवासी बीर सिंह ने किया. वहीं, बीर सिंह का कहना है कि पीएम मोदी हिमाचल की संस्कृति और कला को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं. (PM Modi gifts Karnal to the PM of Spain)

कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर 37 साल से राज कर रही भाजपा, क्या अब कांग्रेस पलट देगी बाजी?

कुटलैहड़ विधानसभा सीट पर भाजपा 1993 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है. लेकिन क्या इस बार कांग्रेस बाजी पलट देगी या फिर से यहां कमल खिलेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा. (kutlehar assembly seat)

करसोग विधानसभा सीट: भाजपा के दीपराज और कांग्रेस के महेश राज के बीच टक्कर, दोनों पहली बार आजमा रहे भाग्य

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. करसोग विधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 76.53 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट कांग्रेस प्रत्याशी महेश राज और भाजपा प्रत्याशी दीपराज चुनावी मैदान में हैं. (Karsog Assembly constituency) (Deepraj vs Mahesh Raj) (Himachal Assembly Election 2022 Result)

नाम बड़े दर्शन छोटे! यही हाल हैं हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के, दर-दर की ठोकरें खाते हैं मरीज

आईजीएमसी में कैजुअल्टी में मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य सेवा लिए मरीज परेशान हैं. आपातकालीन वार्ड में कंसलटेंट डॉक्टर ड्यूटी देने से कतरा रहे हैं. रेडियोलॉजी विभाग रामभरोसे चल रहा है. आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉ. सीता ठाकुर के मुताबिक अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है. कंसलटेंट सीमित हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है. (Health Services in IGMC)

हिमाचल में भाजपा अपने बूते बनाएगी सरकार, दूसरों के विधायकों की जरूरत नहीं: रणधीर शर्मा

भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उसे किसी अन्य दल के विधायकों की जरूरत नहीं है. (Randhir Sharma on Congress)

अब सर्दियों में भी पशुओं को मिलेगा हरा चारा, कृषि वैज्ञानिकों ने दी ये सलाह

ठंड के मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं में कृषि वैज्ञानिकों ने हरे चारे को लेकर एक प्रदर्शनी खेत तैयार किया है. इसमें पशु चारा बरसीम व मक्खन घास को लगाया गया है, जो पशुओं में दूध की क्षमता को बढ़ाता है. (Krishi Vigyan Kendra Dhaulakuan)

बंजार में सड़क से बाहर निकली बस, बाल-बाल बचे 40 लोग

जिला कुल्लू के बंजार में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. यहां 40 सवारियों से भरी बंजार से जौरी जाने वाली एचआरटीसी की बस सुबह दंधार में अन्य बस को पास देते समय सड़क से बाहर निकल गई. (HRTC bus uncontrolled in kullu) (HRTC bus full of passengers hanging in Banjar)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कर रहा सर्वे, सलोगड़ा में राशन डिपो का किया औचक निरीक्षण

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन ने सलोगड़ा में राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि डिपो संचालकों से पूछा जा रहा है कि नियमों के तहत राशन डिपो पर लोगों को बांटा जा रहा है या नहीं. (food supply department in solan)

मंडी के जसप्रीत पाल साइकिल से पहुंचे शिकारी देवी, 8 घंटे 50 मिनट में तय किया सफर

जसप्रीत पाल मंडी से शिकारी देवी माता मंदिर के लिए साइकिल पर गए और एक नया रिकॉर्ड कायम किया. बता दें कि जसप्रीत पाल ने आठ घंटे 50 मिनट में साइकिल द्वारा 125 किलो मीटर की कुल दूरी तय की है. (Jaspreet Pal reached Shikari Devi peak by cycle)

कुल्लू में जिया पुल से कूदी स्कूली छात्रा, पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला शव

कुल्लू के जिया पुल से एक छात्रा ने कूदकर आत्महत्या कर दी. सूचना मिलते ही भुंतर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने नदी से छात्रा के शव को बाहर निकाला. वहीं, अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. (girl commits suicide in kullu)

ये भी पढ़ें: जनता तोड़ती रही है कद्दावर नेताओं का गुरूर, कैबिनेट मंत्री हैं तो गारंटी नहीं कि चुनाव जीतेंगे जरूर