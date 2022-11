कुल्लू: जिले के बंजार उपमंडल के पल्दी घाटी में सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया. यहा पर बंजार से जौरी जाने वाली एचआरटीसी की बस सुबह दंधार में अन्य बस को पास देते समय सड़क से बाहर निकल गई. यह हादसा बंजार-जौरी मार्ग में दंधार के पास हुआ. घटना के वक्त बस में 40 सवारियां थी. मिली जानकारी के अनुसार सरकारी बस का एक टायर पास देते समय सड़क से बाहर निकल गया. (HRTC bus uncontrolled in kullu) (HRTC bus full of passengers hanging in Banjar)

बस बंजार से जौरी जा रही थी. जौरी से बंजार की तरफ जाती बस को पास देते समय ये घटना घटी, लेकिन इस दुर्घटना में किसी भी सवारी को चोट नहीं आई हैं. स्थानीय लोगों हरीश कुमार, रेवतराम, लालचंद का कहना है कि इस स्थान पर पहले भी बहुत हादसे हो चुके हैं और काफी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह सड़क काफी जगह से तंग है. जिसके चलते बड़े वाहनों को यहां से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. (HRTC bus in kullu) (Road Accident in Kullu)

स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले भी जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि यहां पर सड़क को चौड़ा किया जाए, ताकि बड़े-बड़े वाहन भी यहां से आसानी से निकल सके. ऐसे में आने वाले समय में जिला प्रशासन इस सड़क के विस्तारीकरण की ओर ध्यान दें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके. गौर रहे कि बीते कल लाहौल स्पीति के दालंग में भी निगम के पास सड़क से बाहर निकल गई थी, लेकिन इस सड़क हादसे में भी किसी भी सवारी को कोई चोट नहीं आई थी. (HRTC bus uncontrolled in kullu) (HRTC bus full of passengers hanging in Banjar)

ये भी पढ़ें: अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकली यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस, बाल-बाल बची 32 जिंदगियां