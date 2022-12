नाहन: वन मंडल नाहन की टीम ने लकड़ी से भरी एक पिकअप बरामद की है. पिकअप में 79 नग लकड़ी के लदे थे, जिसे वन विभाग की टीम ने कब्जे में ले लिया है. मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है. दरअसल डीएफओ नाहन सौरभ जाखड़ के नेतृत्व में वन विभाग नाहन मंडल की टीम ने कुम्हारहट्टी हाइवे पर दोसड़का-श्री रेणुका जी सड़क पर रूणजा क्षेत्र में इस कार्रवाई को अंजाम दिया. (79 Nug Of Wood Recovered In Nahan) (79 Nug Of Wood Recovered In Nahan From Pickup)

वन विभाग की टीम ने इस दौरान पिकअप नंबर एचपी 71-9639 को जांच के लिए रोका, जिसमें सिंबल और जिगन की लकड़ी के नग लदे थे. पिकअप चालक पंकज जो बडू साहिब का निवासी है से पूछताछ करने पर पता चला कि वह इस लकड़ी को हरियाणा के यमुनानगर ले जा रहा था. वह इस लकड़ी का कोई भी लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका. ऐसे में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते

हुए पिकअप को लकड़ी समेत जब्त कर लिया.

मामले की पुष्टि डीएफओ सौरभ जाखड़ ने की है. उन्होंने बताया कि पिकअप से 79 नग बरामद हुए हैं, जिसे कब्जे में लेकर वाहन को जब्त कर लिया गया है. आगामी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि टीम में उनके अलवा बीओ जमटा नायब सिंह, वन कर्मी सुखचैन और अनुज कुमार भी शामिल रहे. (Illegal Wood Recovered In Nahan)

