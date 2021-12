पांवटा: उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने एक बार फिर नशे के काले कारोबार (Himachal Police campaign against drug) पर शिकंजा कसा है. पुलिस ने नशे के कारोबार में संलिप्त महिला को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने आरोपी महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार (drugs smugglers arrested in paonta) किया है. आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

जानकारी के अनुसार सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शहर के वार्ड नं-1 बंगाला बस्ती में एक झुग्गी में दबिश दी. मौके पर पुलिस को महिला भी मौजूद मिली. इस बीच झुग्गी की तलाशी के दौरान प्लास्टिक की छोटी-छोटे थैलियों में 440.21 ग्राम गांजा (paonta police recovered hemp) पाया गया.

सूचना मिलते ही पांवटा साहिब के डीएसपी वीर बहादुर भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया. मामले की पुष्टि डीएसपी वीर बहादुर ने की है. डीसएपी ने बताया कि (dsp paonta on drugs case ) आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

ये भी पढ़ें: सुंदरनगर में नशे पर शिकंजा, चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार