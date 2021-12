सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे के काले कारोबार पर पुलिस (Himachal Police campaign against drug) शिकंजा कस रही है. ताजा मामला जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर से सामने आया है. पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने घनोटू में 10.02 ग्राम चिट्टा (sundernagar police recovered chitta) के साथ दो युवकों को (Drugs smugglers arrested in sundernagar) पकड़ा है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर छानबीन शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार सुंदरनगर पुलिस थाना की टीम धनोटू में नाकाबंदी पर मौजूद थी और हर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान एक कार से 10.02 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने कार सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरोपियों की पहचान सतीश कुमार(32 वर्ष) निवासी कनैड़ व धीरज कुमार(24 वर्ष) निवासी, भरडवान के रूप में हुई है. मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है. उन्होंने बताया कि (dsp sundernagar on drugs case) पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है.

