कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार नशे का काला कारोबार बढ़ता जा रहा है. वहीं, हिमाचल पुलिस भी नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान (Himachal Police campaign against drug) चला रही है. अभियान के तहत कुल्लू पुलिस की टीम ने जिला पतलीकूहल थाने के तहत आने वाले मेहा में 2 किलो 970 ग्राम चरस (Kullu police recovered charas) के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार (Drugs smugglers arrested in Kullu) किया है. पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

कुल्लू पुलिस टीम लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और बीते दिन भी 10 ग्राम हेरोइन के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पतलीकूहल में पुलिस की टीम मेहा सड़क पर गश्त पर थी. उसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस की टीम देखकर अजीब हरकतें करने लगा और अपना बैग सड़क के नीचे फेंक दिया. पुलिस को व्यक्ति की हरकतों पर शक हुआ. पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें 2 किलो 970 ग्राम चरस पाई गई. पुलिस ने तुरंत आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि चरस के साथ पकड़े (Drugs smugglers arrested in Kullu) गए आरोपी की पहचान हीरा सिंह निवासी मेहा जिला कुल्लू के रूप में हुई है. पुलिस आरोपी से यह पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह यह चरस कहां से खरीद कर लाया था और आगे किसे बेचने के लिए जा (Drugs smugglers arrested in Patlikuhal) रहा था. कुल्लू पुलिस की टीम लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है और जिला के विभिन्न स्थानों पर नशे से जुड़े लोगों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है. वहीं, उन्होंने जिला कुल्लू के लोगों से भी आग्रह किया कि अगर उनके आसपास भी कोई ऐसी अवैध गतिविधियां होती हैं, तो वे इस बारे में कुल्लू पुलिस को अवश्य सूचित करें.

