नाहन: जिला सिरमौर में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है. जिले के उपमंडल संगड़ाह के तहत अरट गांव के समीप एक कार नंबर एचपी 03-3060 गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा रविवार को देर रात पेश आया है. देर रात हुए इस हादसे में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि एक अन्य घायल हो गया. बताया जा रहा है कि कार बीडीसी संगड़ाह के अध्यक्ष की थी. (Car accident in Sirmaur)

BDC संगड़ाह अध्यक्ष की थी कार- मिली जानकारी के अनुसार अरट गांव के रहने वाले संगड़ाह बीडीसी के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा के भतीजे 23 वर्षीय कृष्ण शर्मा सहित 22 वर्षीय पंकज की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कार में मौजूद संगड़ाह के 14 वर्षीय किशोर राघव को प्राथमिक उपचार के बाद संगड़ाह अस्पताल से देर रात नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

आज करवाया जाएगा पोस्टमार्टम- पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. वहीं, संगड़ाह के डीएसपी मुकेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल व अस्पताल के लिए रवाना कर दी गई थी. अधिकारिक रिपोर्ट मिलना शेष है. वहीं, स्वास्थ्य अधिकारी संगड़ाह ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम आज करवाया जा रहा है.

सिरमौर में बढ़ रहे सड़क हादसे- बता दें कि रेणुका जी क्षेत्र में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं. गत 7 जनवरी को भी संगड़ाह- रेणुकाजी सड़क पर खेगुआ गांव के समीप हुए वाहन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले करीब 3 माह में टिकरी व सैंजघाट गांव के पास हुए हादसों में 4 लोग जान गंवा चुके हैं. (Road accident in Sirmaur) (2 died in Car accident in Sirmaur) (1 injured and 2 died in Car accident in Sirmaur)

