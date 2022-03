रोहतक/शिमला: देश में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से चार में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी ने सरकार बनाने के लिए ताल ठोक दी है. ऐसे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया (Anurag Thakur on AAP Punjab victory) है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुफ्त की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाकर देखा सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है, पंजाब में भी यह सरकार जल्द ही बेनकाब हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता ठोस निर्णय चाहती है और भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी ठोस निर्णय नहीं ले सकती.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को रोहतक के अस्थल बोहर स्थित बाबा मस्तनाथ मठ में पहुंचे (Anurag Thakur in Rohtak) थे. केंद्रीय मंत्री ने यहां वार्षिक मेले के समापन समारोह में शिरकत (annual fair of Baba Mastnath Math in Rohtak) की. इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की. पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को बढावा दिया, पंजाब की सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली पर बल दिया. ठाकुर ने कहा कि पंजाब में बीजेपी का गठबंधन हिंदू सिख एकता पर प्रतीक है. वहीं गठबंधन टूटने के बाद भी विपरीत परिस्थितियों में भाजपा ने पंजाब में बेहतर प्रदर्शन किया है.

इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार राज्यों में चुनाव हारती जा रही है. ऐसे में लगता है कि भारतीय राजनीति के मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी है भी या नहीं. यूपी, उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर में भाजपा की जीत से उत्साहित केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन चुनावों में जातिवाद, परिवारवाद व क्षेत्रवाद को हराने का काम हुआ है. चुनाव ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश और दुनिया में कितनी है. जिस तरह से जनता ने प्रधानमंत्री की नीतियों का समर्थन किया है, वह अपने आप में दिखाता है कि भाजपा हर वर्ग की हितैषी पार्टी है.

