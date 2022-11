शिमला/कुमारसैन: शिमला के कुमारसैन में 9 मजदूरों को बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना भारी पड़ गया. दम घुटने से दो मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि अन्य सात मजदूर बेहोश हो गए. मरने वाले मजदूरों के नाम रमेश और सुनील हैं, जबकि अन्य बेहोश हुए मजदूरों के नाम अनिल, कुलदीप, राजेन्द्र चौहान, राहुल , विनोद, यशपाल और कुलदीप है. सभी को उपचार के लिए सीएचसी कोटगढ़ में भर्ती कराया गया है. खबर की पुष्टि डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने की है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर कोटगढ़ की जरोल पंचायत के जब्बलपुर गांव में कुलदीप मेहता के मकान निर्माण का कार्य कर रहे थे. सभी मजदूरों ने ठंड से बचाने के लिए कमरे में लोहे की बाल्टी में सूखी लकड़ियों से आग जलाई थीं. आग धधकने के बाद मजदूरों ने बाल्टी को कमरे में रखकर कमरा बंद कर दिया और सभी मजदूर सो गए. इस बीच जब अन्य मजदूरों के कमरे का दरवाजा खटखटाया, तो बड़ी मुश्किल से विनोद व यशपाल ने कमरे का दरवाजा खोला.

उसके बाद इन सभी मजदूरों को इलाज हेतु सीएचसी कोटगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रमेश और सुनील को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य मजदूर अनिल, कुलदीप, राजेन्द्र चौहान, राहुल, विनोद, यशपाल व कुलदीप उपचार हेतु CHC कोटगढ़ में भर्ती हैं. (Two laborers died due to suffocation)(laborers death in shimla)(laborers died in kotgarh due to suffocation)

