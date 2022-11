Shillai Assembly Seat: हर्षवर्धन चौहान लगाएंगे सिक्सर या बलदेव तोमर पलट देंगे बाजी ?

सिरमौर जिले की शिलाई विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं. यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर हर्षवर्धन चौहान व निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करीबी माने जाने वाले बलदेव तोमर के बीच एक बार फिर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. क्या है इस सीट के चुनावी समीकरण जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Himachal Pradesh elections result 2022) (Shillai assembly seat)

शिमला के KNH में महिला के पर्स से 45 हजार रुपए की चोरी, FIR दर्ज

शिमला के कमला नेहरू महिला एवं शिशु अस्पताल में गायनी वार्ड से एक महिला का पर्स चोरी हो गया. बाद में पर्स तो मिल गया लेकिन उससे 45 हजार रुपये गायब थे. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है.

शिमला में 1 लाख रुपये की पेंटिंग के चर्चे, जानें क्यों है ये इतनी महंगी

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों राज्य संग्रहालय और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शनी में बुद्धिस्म (Buddhism) को दर्शाने वाली थांका पेंटिंग (Thangka Painting) हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. यहां एक थांका पेंटिंग का दाम एक लाख रुपये है. अब कोई यह पेंटिंग खरीद सके या नहीं, लेकिन इस पेंटिंग को देखने जरूर पहुंच रहा है. शहर भर में इस पेंटिंग के चर्चे हैं. (Himachal Pradesh Thangka Painting)

Himachal Cabinet Meeting: आचार संहिता के बीच हिमाचल कैबिनेट की अंतिम बैठक जल्द

हिमाचल कैबिनेट की अंतिम बैठक 8 दिसंबर को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले होने जा रही है. विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों हिमाचल में आदर्श चुनावी आचार संहिता लगी हुई है. इस कारण कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में नहीं किया जा सकता.

हिमाचल में रिवाज बदलना तय है और भाजपा प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है: सीएम जयराम

परवाणू में आज भाजपा हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से उत्तम कार्य किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में फ्रंट फुट पर रही है. (CM Jairam in Parwanoo) (BJP Election Management Committee Review Meeting)

Doon assembly Seat: दून में फिर से परमजीत सिंह पम्मी और राम कुमार आमने-सामने, 'हाथ' को मिलेगा जनता का साथ या खिलेगा 'कमल'

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. दून विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 85.25 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राम कुमार और भाजपा से परमजीत स‍िंह चुनावी मैदान में हैं. (Doon Assembly Seat) (Himachal Pradesh elections result 2022) (Ram kumar vs Paramjit Singh)

हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, पर्यटन कारोबारी खुश

हिमाचल प्रदेश में आज से 25 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा. लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -6.0°C डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं, प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लगातार बढ़ने लगी है. ऐसे में बाहरी राज्यों से पर्यटक हिमाचल में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. 2022 में 31 अक्टूबर तक करीब 1 करोड़ 27 लाख पर्यटक हिमाचल में आ चुके हैं. (Weather Forecast of Himachal) (Tourist Places In Himachal)

MANDI: धनोटू में नाबालिग युवती लापता, जांच में जुटी पुलिस

मंडी जिले के धनोटू में एक नाबालिग युवती के गायब होने का मामला सामने आया है. युवती की मां ने लड़की के लापता होने की पुलिस थाना धनोटू में शिकायत दर्ज करवाई. वहीं, पुलिस ने भी शिकायत पर युवती की तलाश शुरू कर दी है. (Minor Girl Missing In Dhanotu) (Girl Missing in Sundernagar) (Girl Missing case in Mandi)

Rampur Assembly Seat: वीरभद्र सिंह का किला रामपुर को भेदने में बीजेपी क्या अबकी बार होगी कामयाब?

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. रामपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां इस बार 73.25 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल और भाजपा से कौल नेगी चुनावी मैदान में हैं. (Rampur Assembly Seat) (Himachal Pradesh elections result 2022)

लडभड़ोल पंचायत में अग्निकांड, तीसरी मंजिल के दो स्लेटपोश कमरों में आग लगने से लाखों का नुकसान

जिला मंडी के लडभड़ोल पंचायत के साथ लगते 3 मंजिलें मकान के ऊपर वाली तीसरी मंजिल के दो स्लेटपोश कमरो में शुक्रवार की देर रात अचानक आग लग गई. जिससे कमरे में रखा सारा सामान जल गया. (Fire case in Mandi) (Fire Incident in Lad Bharol)