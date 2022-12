CM पर अभद्र टिप्पणी मामला: NSUI ने दर्ज कराई FIR, भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर पर कार्रवाई की मांग

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह पर अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. एनएसयूआई ने भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर सहित कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है. छात्र संगठन के नेताओं का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश भर में भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा. (NSUI FIR against BJP leaders in Shimla)

मनाली का 1 लाख सैलानियों ने किया दीदार, 19 हजार से ज्यादा वाहनों ने किया अटल टनल आर-पार

नए साल यानी 2023 का जोरदार आगाज करने के लिए पर्यटन नगरी मनाली तैयार है. इसकी एक झलक क्रिसमस पर नजर आई, जब चारों और बस पर्यटकों की भीड़ ही भीड़ नजर आई. वहीं, ट्रैफि की चाल पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है. (tourists Crowd in kullu Manali)

Himachal Year Ender 2022: बरसात में गई 435 लोगों की जान, 2259 करोड़ का हुआ नुकसान

हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के मानसून ने काफी कहर बरपाया है. इस तबाही में पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को कुल 2259 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 435 मासूम लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी. (Loss of life and Property in Monsoon in Himachal)

हिमाचल हाईकोर्ट: कोर्ट रीडर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ट्रेजरी में नहीं कराई राशि जमा

हिमाचल हाईकोर्ट ने गाड़ियों के चालान का रुपया ट्रेजरी में जमा नहीं कराने के मामले में कोर्ट रीडर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जांच में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर राशि सौंप दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोर्ट जैसी पवित्र संस्था में सेवाएं देने के बावजूद इस आचरण को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. (high court rejected bail plea of court reader)

Vinayaka Chaturthi 2022: भगवान गणपति करते हैं मुरादें पूरी, जानें शुभ मुहूर्त

भगवान गणेश की यूं तो रोज पूजा-अर्चना कर वरदान मांगा जाता है, लेकिन आज साल 2022 का अंतिम विनायक चतुर्थी व्रत है. माना जाता है कि आज के दिन गणपति की आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती है. जानें क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त... (Vinayaka Chaturthi 2022)

हिमाचल हाईकोर्ट: कोर्ट रीडर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ट्रेजरी में नहीं कराई राशि जमा

हिमाचल हाईकोर्ट ने गाड़ियों के चालान का रुपया ट्रेजरी में जमा नहीं कराने के मामले में कोर्ट रीडर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जांच में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर राशि सौंप दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कोर्ट जैसी पवित्र संस्था में सेवाएं देने के बावजूद इस आचरण को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया. (high court rejected bail plea of court reader)

पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना ये रेस्टोरेंट, सेना की छावनी का दिया गया है लुक

पर्यटन नगरी धर्मशाला में सैनिकों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना की एक बटालियन को समर्पित रेस्टोरेंट बनाया गया है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ (Army cantonment look restaurant in Dharamshala) है. यहां सैनिकों के लिए हर फूड आइटम पर 40 फीसदी की छूट भी दी जा रही है.

सिरमौर में चूरापोस्त की बड़ी खेप बरामद, उत्तराखंड का युवक गिरफ्तार

उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के एक 21 वर्षीय युवक से चूरापोस्त की बड़ी खेप बरामद की (Poppy seeds recovered in Sirmaur) है. पुलिस ने आरोपी खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

कारगिल युद्ध में शहीद जगदीश कुमार को सम्मान देना भूली सरकारें, परिवार ने अपने बलबूते पर स्थापित की प्रतिमा

23 वर्ष पूर्व कारगिल युद्ध में शहीद हुए नाचन विधानसभा क्षेत्र के गांव साईं से संबंध रखने वाले शहीद जगदीश कुमार की प्रतिमा को परिवार ने खुद अपने बलबूते पर स्थापित कर दिया है. शहीद के परिवार ने आरोप लगाया है कि सरकार शहीदों की अनदेखी करती है.

हमीरपुर: धौलासिद्ध प्रोजेक्ट के नजदीक ब्यास नदी में बहे दो मजदूर, NDRF कर रही तलाश

थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत रविवार को धौलासिद्ध प्रोजेक्ट साइट में दो मजदूर पानी में डूब गए. एनडीआरएफ दोनों की तलाश कर रही है. दरअसल, पानी में एक चट्टान पर जब दोनों कपड़े धो रहे थे तो अचानक एक का पैर फिसला और वह पानी में डूब गया. दूसरे ने जब उसे बचाने के लिए शोर मचाया तो उसका भी पैर फिसला और वह भी पानी में डूब गया.

ये भी पढ़ें: इस साल शिमला जिले में नशे के 236 मामले हुए दर्ज, नशा करने वालों में सबसे ज्यादा युवा शामिल