SUNDERNAGAR: खेलेगा युवा खिलेगा युवा थीम के तहत विधायक क्रिकेट महाकुंभ-2022 का आगाज: मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में वीरवार को 'खेलेगा युवा खिलेगा युवा' थीम के तहत विधायक क्रिकेट महाकुंभ-2022 (MLA Cricket Mahakumbh 2022) का आगाज धूमधाम से हो गया है. प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के विधायक एवं प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जंवाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. वहीं, नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार भी विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ऊना: पंचायत उप प्रधान से मारपीट मामले में सड़कों पर उतरे ग्रामीण, पुलिस पर लगाए पक्षपात के आरोप: ऊना जिले के समूर कला गांव में 12 मई की रात हुई मारपीट मामले (Assault on the panchayat deputy head in Una) को लेकर बंगाणा उपमंडल की कठोह पंचायत के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. गौरतलब है कि 12 मई की रात हुई इस घटना में ग्राम पंचायत कठोह के उप प्रधान जोगिंद्र पाल, उनकी धर्मपत्नी, भतीजे विजय कुमार, विजय की पत्नी समेत करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट हुई थी. वीरवार को जिला मुख्यालय की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे उपप्रधान और उनके समर्थकों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप जड़ते हुए इस मामले की जांच से असंतोष जाहिर किया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

KULLU: मुबंई के 4 पर्यटकों सहित 7 का किया गया रेस्क्यू, लगघाटी ट्रैकिंग रूट पर 2 दिन भटकते रहे:जिला कुल्लू की लगघाटी ट्रैकिंग रूट पर रास्ता भटके महाराष्ट्र (मुंबई) के 4 पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया (Mumbai tourists rescued from Kullu forests)गया. वहीं ,उनके साथ गए स्थानीय युवकों को भी सुरक्षित कुल्लू पहुंचाया गया. मिली जानकारी के अनुसार लग घाटी के भूभू जोत से डायनासोर झील के बीच जंगलों में रास्ता भटके मुंबई के 4 पर्यटक व 3 स्थानीय युवक 2 दिनों तक जंगल में भटकते रहे. यहां पढ़ें खबर..

सरकारी चावल पंजाब में बेच रहा था सोसायटी सचिव, ऐसे पकड़ा गया दर्शन कुमार:सरकारी सोसयटी के चावल को पंजाब में बेचने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक 90 बोरी चावल के साथ सोसायटी के सचिव दर्शन कुमार को थाना कोट पुलिस ने बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ (Society secretary arrested for selling government rice)लिया. राशन झीडीयां और टोबा सोसायटी का बताया जा रहा. यह मामला पंचायत कोला वाला टोबा का है, जिसका राशन से भरे टेंपो का वीडियो वायरल हो रहा है. यहां पढ़ें खबर..

अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन न दिए जाने पर वीरेंद्र कश्यप की आपत्ति, कहा: आज भी जारी है भेदभाव की प्रथा: हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग (Himachal Pradesh Scheduled Castes Commission) ने निजी बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन न दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं की वह जब भी बैंकों की बैठक में जाएं, तो उन्हें निर्देश दें की निजी बैंक अनुसूचित जाति के छात्रों को एजुकेशन लोन की सुविधा मुहैया करवाएं. जिससे वह अपनी पढ़ाई कर सके.

Weather Update of Himachal: आज से फिर करवट बदलेगा मौसम, 23 मई तक बारिश के आसार:मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ पश्चिम असम और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होगी. वहीं, पूर्वोत्तर भारत की बात करे तो रायलसीमा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. यहां पढ़ें खबर..

सरौर खड्ड उठाऊ पेयजल योजना: 30 जून तक शुरू करने का अल्टीमेटम:उपमंडल में पेयजल किल्लत को देखते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh visit to Karsog)ने सरौर खड्ड उठाऊ पेयजल योजना को 30 जून तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है. यहां 25 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस पेयजल योजना का कार्य अंतिम चरण में है. ऐसे में जल शक्ति विभाग को निर्धारित अवधि तक योजना को पूरा करने के आदेश दिए गए. यहां पढ़ें खबर..

शिक्षा को लेकर जंग! मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को दी खुली बहस की चुनौती: दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को खुले मंच पर बहस की चुनौती दे डाली है. इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिक्षा मंत्री को कहा है कि वह उन्हें हिमाचल के स्कूलों का भ्रमण करवाएं और इसके बदले में वे भी उन्हें दिल्ली के स्कूलों का भ्रमण करवाएंगे, ताकि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को पता चल सके कि दिल्ली में छात्रों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है और छात्र इस शिक्षा व्यवस्था से कितने खुश हैं. यहां पढ़ें खबर..

ETV भारत से बोलीं हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, 'टक्कर में भाजपा, 'आप' का अता-पता नहीं': प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं. हिमाचल में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. पार्टी अभी विपक्ष में है. प्रतिभा सिंह ने ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में बताया कि इस बार पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है और परिणाम भी अनुकूल ही आएंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल में आप कहीं भी टक्कर में नहीं है. उनसे बातचीत की है वरिष्ठ पत्रकार अमित अग्निहोत्री ने. यहां पढें खबर..

पंडित सुखराम ने हर क्षेत्र में दिया योगदान, उनके कार्य हमेशा रहेंगे यादः प्रतिभा सिंह: वीरवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व मंडी लोकसभा सीट से सांसद प्रतिभा सिंह (MP Pratibha Singh) भी सुखराम के घर बाड़ी में पहुंची और परिवारजनों को ढांढस बंधाया. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री पंडित सुखराम ने देश व प्रदेश में संचार क्रांति के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है. उनके इस कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. यहां पढ़ें खबर..