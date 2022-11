शिमला: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है. रविवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसमें अपने 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में किए वायदों को दोहराया और बाकी कांग्रेस के वादों को कॉपी कर अपने मेनिफेस्टो में पेस्ट कर दिया. उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा कि वे पहले अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करें और फिर 2017 में जनता से किए वादों को देखें और उसके बाद आगे की बात करें. (Rajeev Shukla on BJP Manifesto 2022) (Himachal Assembly Election 2022)

BJP के घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र नहीं- राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं है. इसमें कर्मचारियों के बड़े मुद्दे ओपीएस का कोई जिक्र नहीं है, यह मांग यहां कर्मचारियों की है. कांग्रेस ने इस संबंध में एनपीएस कर्मचारियों को गारंटी दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस लागू करने की बात कही थी और उसे लागू किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है, उसे लागू करती है और ओपीएस इसका सबसे बड़ा प्रमाण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी दी है और इसे भी पूरा किया जाएगा. साथ ही 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप लाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाएगा. (OPS is not mentioned in BJP manifesto) (Rajeev Shukla on BJP)

2017 के वादों को घुमा फिराकर किया पेश- कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र को कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र से कॉपी किया है. इसके अलावा 2017 में किए गए वादों को घुमा फिराकर फिर से है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है और यह बात पिछले घोषणा पत्र में भी थी. उन्होंने कहा कि अब यह रोजगार चरणबद्ध तरीके से देने की बात कही है और यह कितने समय में दिया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के स्टार्टअप योजना को कॉपी किया और अपने मेनिफेस्टो में डाल दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि सेब के कार्टन पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, जबकि कांग्रस कह रही है कि कार्टन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा और जो लग रहा है उसे हटाया जाएगा.

भाजपा का मेनिफेस्टो लोगों को गुमराह करने वाला- राजीव शुक्ला ने कहा कि उन्होंने भाजपा का पूरा मेनिफेस्टो देखा है और इसमें 2017 के मेनिफेस्टो के ही कई बिंदु पाए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले घोषणा पत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की बात कही थी और इस बार भी यही बात दोहराई गई है. पिछली बार देवभूमि दर्शन की बात की थी तो इस बार इसका नाम बदलकर वहीं योजना लाई गई है. मुख्यमंत्री शगुन योजना में वीरभद्र सिंह सरकार में 40 हजार रुपए दिए जाते थे. भाजपा सरकार में इसे कम कर 31 हजार रुपए किया गया और अब 51 हजार रुपए देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर भाजपा का यह मेनिफेस्टो केवल मात्र लोगों को गुमराह करने वाला है. (Rajeev Shukla said BJP copied congress Manifesto)

