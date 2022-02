हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का पांचवा दिन

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र (himachal assembly budget session ) का आज पांचवा दिन है. सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं. प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने को लेकर जारी की गई चेतावनी पर विपक्ष मुखर हो गया है और सत्र के चौथे दिन शनिवार को सदन में इसको लेकर जमकर हंगामा किया.

अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम जयराम.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज पीटर हॉफ में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. सीएम आज अधिकारियों के साथ बजट को लेकर चर्चा करेंगे.

Manipur Assembly Election: पहले चरण का मतदान आज, 173 उम्मीदवार मैदान में

भाजपा शासित मणिपुर हिंसा की घटनाओं (violence cases in BJP ruled Manipur) के बीच सोमवार को 60 में से 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान (1st phase of election in Manipur) के लिए तैयार है. राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे.

डीपीआईआईटी का आर्थिक वृद्धि पर वेबिनार, प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सोमवार को होने वाले बजट-पश्चात वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे. इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजेश अग्रवाल और नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत भी भाग लेंगे.

बेहमई कांड में सुनवाई आज

कानपुर देहात के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को डकैत फूलन देवी और उसकी गैंग ने 26 लोगों को गोलियों से भून दिया था. अब इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मामले की मुख्य बिंदुओं को रखा और बहस करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. ऐसे में आज कोर्ट ने बहस करने के लिए तारीख मुकर्रर की है.

अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में सुनवाई

सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट होने के मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में आज सुनवाई होगी.

दिल्ली में आज से कई पाबंदियों से मुक्ति

दिल्ली एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों से कुछ शर्तो के साथ मुक्त हो जाएगी. आज से न तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगा और न ही सख्त पाबंदिया रहेंगी. निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी. दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य गतिविधिया बिना किसी पाबंदी के खुलेंगे और बंद हो सकेंगे. सार्वजनिक वाहनों में भी पहले की तरह लोग दूरी तय कर सकेंगे.

नई कोरोना गाइडलाइन

उत्तराखंड सरकार घटते कोरोना के मामले को लेकर कर सकती है नई गाइडलाइन जारी. स्वीमिंग पुल, वॉटर पार्क को खोलने को लेकर फैसला लिया सकता है.

कांवड़ यात्रा को लेकर वाहनों पर रोक

कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार नजीबाबाद हाइवे पर सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक.

Odisha Panchayat Elections: 231 सीटों पर मतगणना आज

ओडिशा जिला परिषद की 851 सीटों में से अब तक आए 300 सीटों के नतीजों में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने बाजी मारी है. बीजद को 268 सीटें मिली हैं. वहीं, भाजपा और कांग्रेस को महज 14-14 सीटें हासिल हुई. जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में दो सीटें आई हैं. अन्य दलों ने भी दो सीटें जीती हैं. अधिकारियों के मुताबिक वोटों की गिनती शनिवार से शुरू हुई और यह सोमवार तक जारी रहेगी. शेष 231 सीटों के लिए मतों की गिनती सोमवार को होगी.

भारत में लॉन्च होगा Asus 8z

Asus आखिरकार भारत में अपना लेटेस्ट Asus 8z उर्फ Zenfone 8 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया हैंडल पर की है. कंपनी ने कहा कि Asus 8z को आज लॉन्च किया जाएगा.

