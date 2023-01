पूर्व मंत्री और विधायक बिक्रम ठाकुर.

शिमला: प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा विभागों को डिनोटिफाई करने पर भाजपा लगातार हमला वर है. भाजपा लगातार प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगा रही है. वहीं, विभागों को बंद करने पर पूर्व मंत्री और विधायक बिक्रम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को अनुभवहीन करार दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को यह सरकार बंद कर रही है जबकि लोगों की मांग पर ही यह विभाग खोले गए थे, लेकिन सरकार इन्हें बंद कर रही है. (Bikram Thakur on Cm Sukhvinder singh Sukhu)

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनुभवहीन हैं. वे न तो कभी मंत्री रहे और न ही चेयरमैन उन्हें अनुभव नहीं है. जिसके चलते इस तरह के फैसले ले रहे हैं. भाजपा सदन के अंदर भी और बाहर भी इसका विरोध कर रही है. वहीं, डीजल पर वैट बढ़ाने पर भी बिक्रम ठाकुर ने निशाना साधा ओर कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लगातार महंगाई को मुद्दा बनाकर हो हल्ला करती रही, लेकिन अब सत्ता में आते ही सूक्खु सरकार ने अपना असली रूप दिखा दिया है और डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है, जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है.

इससे आम लोगों पर बोझ पड़ने वाला है, डीजल के दाम बढ़ने से सभी वस्तुओं पर इसका असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इसका असर सब्जी से लेकर उद्योगों तक पड़ेगा. सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए और डीजल पर वैट को वापिस लेना चाहिए. इसके अलावा कांगड़ा जिले को एक मंत्री देने पर भी बिक्रम ठाकुर ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों में कांगड़ा को चार-चार मंत्री मिलते रहे, लेकिन इस सरकार में केवल एक मंत्री दिया गया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है. कांगड़ा की जनता ने कांग्रेस को 10 सीटें जिता कर दी है और लोगों को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. (Bikram Thakur said that Cm Sukhu is inexperienced) (Bikram Thakur on Congress) (Bikram Thakur on increasing VAT on diesel)

