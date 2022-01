शिमला: हिमाचल में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज बढ़ रहे. वहीं, कांग्रेस ने सरकार पर अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है.प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार आपदा में अवसर जुटाने में लगी (Kuldeep Rathore on Jairam government) है. उन्होंने हैरानी जताई है कि कोरोना से ग्रसित रोगियों को मजबूरी में बाहर बाजार से दवाइयां (no medicines in himachal hospitals) खरीदनी पड़ रही. राठौर ने एक बयान में कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कोरोना से ग्रसित रोगियों को अस्पताल से कोई भी दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही ,जबकि केंद्र सरकार ने इस बारे स्पष्ट निर्देश दे रखे है कि कोरोना ग्रसित रोगियों को दवाएं अस्पताल से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए.



राठौर ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना के इलाज के लिए न तो हिम केयर (Himachal Him care Scheme)के कार्ड पात्र माने जा रहे और न ही आयूष्मान कार्ड की पात्रता. उन्होंने कहा कि यह सरकार की रोगियों से खुली लूट है. राठौर ने सरकार से मांग की है कि वह इस मामले की जांच कर दोषी स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे और कोरोना ग्रसित रोगियों को निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाए.

