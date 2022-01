कुल्लू: हिमाचल में बर्फबारी के बाद सैलानी अब पर्यटन स्थलों (TOURIST PLACE IN HIMACHAL) का रुख कर रहे हैं. मंगलवार को कुल्लू में मौसम बिल्कुल साफ रहा. वहीं, पर्यटन नगरी मनाली से सैलानियों ने एक बार फिर से बर्फ से खेलने की चाहत लिए सोलंग नाला का रुख कर (SOLANG VALLEY CLOSED FOR TOURIST) रहे हैं, लेकिन नेहरू कुंड से आगे पर्यटकों के वाहन बर्फ पर फिसलने शुरू (VEHICLES SKID IN MANALI) हो गए. जिसके बाद पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही नेहरू कुंड से आगे के लिए रोक दी गई है.

पुलिस प्रशासन वाहनों को सिर्फ नेहरू कुंड तक ही भेज रहा है, ताकि बर्फ के बीच फिसल कर कोई घायल ना हो. इसके अलावा बीआरओ भी सड़क बहाल करने में जुट गया है. ऐसे में पर्यटकों को नेहरू कुंड में ही बर्फ के दीदार करने पड़ रहे हैं और पर्यटक नेहरू कुंड के साथ लगते इलाके में जमकर अठखेलिया कर रहे हैं. उपमंडल बंजार की अगर बात करें तो जलोड़ी दर्रे में भी 4 फुट से अधिक बर्फबारी हुई है. जिसके चलते यह दर्रा भी वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गया है.

नेशनल हाईवे विंग अब जलोड़ी दर्रे को बहाल करने के लिए मशीनरी तैनात कर दी है, ताकि दर्रे से बर्फ हटाकर आनी व बंजार का संपर्क आपस में जोड़ा जा सके. इसके अलावा सोलंग नाला से आगे बीआरओ की मशीनरी धुंधी की और रवाना हो गई है. धुंधी में भी सड़क पर 4 फुट से अधिक बर्फ जमी हुई है. ऐसे में इस सड़क मार्ग को बहाल करने में भी बीआरओ को कड़ी मशक्कत करनी होगी. पर्यटन नगरी मनाली में वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम ना हो इसके लिए जगह-जगह पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं.





एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि मनाली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. वहीं, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए फिलहाल छोटे-बड़े वाहन नेहरू कुंड तक ही भेजे जा रहे हैं. मौसम साफ होने के बाद जैसे ही सड़क से बर्फ को साफ कर दिया जाएगा उसके बाद पर्यटकों को सोलंग नाला तक जाने की अनुमति दे दी जाएगी. आपकों बता दें कि प्रदेश में पिछले तीन दिनों से हो रही बर्फबारी के बाद हिमाचल आने वाले सैलानियों (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL) की संख्या में इजाफा हुआ है.

