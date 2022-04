धर्मशाला: चार राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 अप्रैल को कांगड़ा जिले के दौरे पर आएंगे. नड्डा इस दौरान नगरोटा बंगवा में रोड शो करेंगे (Nadda road show in Nagrota)और उसके बाद जनसभा को संबोधित (JP Nadda will come to Kangra)करेंगे .इसको लेकर आज नगरोटा के जल शक्ति विभाग के रेस्ट हाउस में व्यवसथाओं को लेकर बैठक का अयोजन किया गया, जिसमें उनके प्रवास को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन किया (BJP meeting regarding Nadda tour in dharamshala)गया.

प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेश भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर, जिला कांगड़ा भाजपा अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने भाग लिया. सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अभिनंदन कार्यकम के तहत जिम्मेदारियां सौंपी गई. उन्होंने कहा कि इस दौरान जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा.

जिम्मेदारियां दी गई: उन्होंने बताया कि होर्डिंग व सामग्री का दायित्व त्रिलोक कपूर व विपिन नेहरिया, मंच व साज सज्जा विनय शर्मा, दवेंद्र राणा व अरविंद शर्मा, मार्ग व्यवस्था आकाशदीप जरयाल, वाहन व्यवस्था अरविंद शर्मा व औंकार नेहरिया, जल व्यवस्था अमित शर्मा, राकेश शर्मा, जन सुविधा ओंकार नेहरिया व कुलदीप शर्मा, विद्युत व्यवस्था अरविंद शर्मा व देवेंद्र राणा, आवास चंद्रभूषण नाग, अधिकारी व्यवस्था सचिन शर्मा, भोजन व्यवस्था घनश्याम शर्मा, मीडिया राकेश शर्मा , आईटी मनोज रतन, सोशल मीडिया मनदीप अवस्थी, विशेष कार्यक्रम अधिराज सूद व राजेश राणू, यातायात अरविंद शर्मा, रैली अनुशासन राकेश बबली और यातायात व्यवस्था विपिन नेहरिया को सौंपी गई

