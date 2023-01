शिमला: मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर को हिमाचल सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. सुंदर ठाकुर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ उनके विभागों का काम देखने के लिए अटैच किया गया है. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उस बारे में देर रात आदेश जारी किए. सुंदर ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ऊर्जा, पर्यटन और वन विभाग का काम देखेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ वह परिवहन विभाग भी देखेंगे. (CPS Sunder Singh Thakur)

इससे पहले सीपीएस संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सूचना ए‌वं जन संपर्क विभाग का काम देखने के लिए अटैच किया गया था. हालांकि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होने से पहले स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी का काम भी संजय अवस्थी को दिया गया था, लेकिन बाद में स्वास्थ्य विभाग कर्नल धनीराम शांडिल और पीडब्ल्यूडी विक्रमादित्य सिंह को दे दिया गया.

सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 6 सीपीएस- कुल्लू से विधायक सुंदर ठाकुर मंत्री पद की दौड़ में थे और वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं. लेकिन मंत्री पद के लिए ज्यादा विधायक दौड़ में थे, इसके चलते सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनको सीपीएस बनाया और अब उनको अहम विभागों का जिम्मा दिया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार में 6 सीपीएस बनाए हैं, इनमें दो सीपीएस संजय अवस्थी और सुंदर सिंह ठाकुर को विभागों का काम दे दिया गया है.

इन चार सीपीएस को विभाग से अटैच करना बाकी- अब 4 अन्य सीपीएस आशीष बुटेल, किशोरी लाल, मोहन लाल ब्राक्टा और राम कुमार को विभागों के साथ अटैच करना बाकी है. उल्लेखनीय है कि सीपीएस को विभागों का स्वतंत्र कार्यभार नहीं दिया जाता. सीपीएस को मंत्रियों के साथ काम देखने के लिए अटैच किया जा सकता है. उधर विपक्ष ने सीपीएस को लेकर सुखविंदर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. विपक्ष का कहना है सीपीएस बनाना नियमों के खिलाफ है. उसने इसको लेकर अदालत जाने की भी बात कही है. (Sunder Singh Thakur attached with CM Sukhu) (Sunder Singh Thakur attached with Deputy CM) (6 CPS in Sukhvinder Govt)

