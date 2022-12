Merry Christmas 2022: ईसाई धर्म के लोगों के लिए क्रिसमस का त्योहार बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होता है. पूरे साल क्रिसमस का बेसब्री से इंतजार किया जाता है और खासतौर पर बच्चों के बीच इस दिन का उत्साह देखते ही बनता है. सबसे खास बात है कि केवल ईसाई धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि सभी धर्म के लोग क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाते हैं. इस दिन सांता क्लॉज बच्चों को बहुत सारे उपहार देता है. सांता क्लॉज के बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है. आपके मन में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और सांता क्लॉज कौन हैं जो बच्चों को हर साल क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देते हैं.

जीसस क्राइस्ट (ईसा मसीह) के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है. ईसा मसीह को भगवान का बेटा (Son Of God) कहा जाता है. क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है. बाइबल (ईसाईयों का पवित्र ग्रंथ) में जीसस क्राइस्ट (Jesus Christ) के जन्म की तारीख के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 25 दिसंबर के दिन हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है. (christmas kyon manaya jata hai) (Merry Christmas 2022) (who is santa claus) (history story of christmas)

जानिए कब हुई क्रिसमस मनाने की शुरुआत: बताया जाता है कि 336 ई.पूर्व में रोम के पहले ईसाई सम्राट के शासन समय 25 दिसंबर के दिन सबसे पहले क्रिसमस मनाने की शुरुआत हुई थी. इसके कुछ साल बाद पोप जुलियस ने आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिवस मनाने की घोषणा कर दी.

क्रिसमस ट्री की कहानी: उत्तरी यूरोप में हजारों साल पहले क्रिसमस ट्री चलन में आया था. उस दौरान Fir नाम के पौधे को सजाया जाता है और इस त्योहार को मनाया जाता था. चेरी के पेड़ की टहनियों को भी कुछ लोग क्रिसमस पर सजाते थे. कई लोग क्रिसमस ट्री नहीं खरीद पाते थे, तो लकड़ी को पिरामिड बनाकर क्रिसमस मनाते थे. तब से ही क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई है. (story of christmas) (25 december history) (why is christmas celebrated on 25 december) (santa claus life story)

जानिए कौन हैं सांता निकोलस: बताया जाता है कि संत निकोलस को सांता क्लॉज कहा जाता है जिनका जन्म तुर्किस्तान के मायरा के रोवानिएमी गांव में हुआ था. प्रभु ईसा मसीह की मौत के 280 साल बाद जन्मे संत निकोलस एक अमीर परिवार के थे और वह हमेशा गरीबों की मदद करते थे. (santa claus life story in hindi)

डिस्क्लेमर: दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. ETVBHARAT.COM इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

