शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. प्रदेश के सभी अड़सठ (68) विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 775 नामाकंन पत्र दाखिल किए गए (775 nominations filed for Himachal Election 2022) हैं, जिनमें उम्मीदवारों के अलावा उनके कवरिंग कैंडिडेट भी शामिल है. 27 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और इसके बाद 29 को नाम वापस लिए जा सकेंगे. नीचे दर्शाए गए टेबल के जरिए आपको बताते हैं कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में कितने नामांकन भरे गए हैं-

विधानसभा नं. विधानसभा क्षेत्र इतनों ने भरे नामांकन 1 चुराह 6 2 भरमौर 7 3 चंबा 13 4 डलहौजी 10 5 भटियात 6 6 नूरपुर 14 7 इंदौरा 13 8 फतेहपुर 15 9 ज्वाली 11 10 देहरा 12 11 जसवां-परागपुर 6 12 ज्वालामुखी 17 13 जयसिंहपुर 10 14 सुलह 18 15 नगरोटा 8 16 कांगड़ा 11 17 शाहपुर 9 18 धर्मशाला 8 19 पालमपुर 11 20 बैजनाथ 10 21 लाहौल-स्पीति 6 22 मनाली 12 23 कुल्लू 17 24 बजार 8 25 आनी 12 26 करसोग 9 27 सुंदरनगर 14 28 नाचन 14 29 सराज 13 30 द्रंग 11 31 जोगिंद्रनगर 12 32 धर्मपुर 9 33 मंडी 9 34 बल्ह 13 35 सरकाघाट 10 36 भोरंज 10 37 सुजानपुर 9 38 हमीरपुर 21 39 बड़सर 12 40 नादौन 24 41 चिंतपुर्णी 12 42 गगरेट 7 43 हरोली 9 44 ऊना 9 45 कुटलैहड़ 8 46 झंडूता 21 47 घुमारवीं 18 48 बिलासपुर 19 49 श्री नैना देवी जी 12 50 अर्की 11 51 नालागढ़ 19 52 दून 15 53 सोलन 7 54 कसौली 9 55 पच्छाद 12 56 नाहन 9 57 श्री रेणुका जी 6 58 पांवटा साहिब 14 59 शिलाई 7 60 चौपाल 9 61 ठियोग 13 62 कसुम्पटी 11 63 शिमला 9 64 शिमला ग्रामीण 10 65 जुब्बल-कोटखाई 10 66 रामपुर 12 67 रोहड़ू 7 68 किन्नौर 10

29 अक्टूबर को नामांकन वापिस पर होगी स्थिति साफ- बता दें कि 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होनी है और इसके बाद 29 को नाम वापस लिए जा सकेंगे. 29 अक्टूबर को नामांकन वापिस पर ही स्थिति साफ हो पाएगी, हालांकि चुनावों के लिए कुल 775 नामांकन भरे गए हैं. जिनमें उम्मीदवारों सहित उनके कवरिंग कैंडिडेट भी है. ऐसे में नामाकंन की छंटनी और 29 अक्टूबर को नामांकन वापसी के बाद यह साफ होगा कि कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

नादौन विधानसभा क्षेत्र से भरे गए सबसे ज्यादा नामांकन- बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा नामांकन पत्र नादौन विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किए गए हैं. वहीं, श्री रेणुका जी, लाहौल-स्पीति, चुराह, भटियात और जसवां-परागपुर से सबसे कम 6 नामांकन पत्र भरे गए हैं. (Maximum Nominations from Nadaun) (775 nominations filed for Himachal Election 2022 ) (nominations for Himachal Election 2022 )

12 नवंबर चुनाव, 8 दिसंबर को मतगणना- उल्लेखनीय है कि हिमाचल में एक चरण में 12 नवंबर को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं. इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना होगी. हिमाचल में विधानसभा की कुल अड़सठ (68) सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. अबकी बार के चुनाव में हिमाचल में 55,74,793 कुल मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 55,07,261 सामान्य, 67,532 सर्विस वोटर हैं. हिमाचल में कुल पुरुष मतदाता की संख्या 28,46,201 और महिला मतदाता 27,28,555 हैं. चुनाव के लिए इस बार 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

