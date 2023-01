शिमला: हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से कई हिस्सों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो (Snowfall in Himachal Prdaesh) गया है. बर्फबारी से जहां सड़के अवरुद्ध हो गई हैं, वहीं कई जगह बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं. जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रदेश में चार नेशनल हाईवे समेत 245 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल-स्पीति जिले में सबसे ज्यादा 177 सड़कों पर आवाजाही बंद है. चंबा जिले में 14, किन्नौर में 11, कांगड़ा में 2, कुल्लू में 10, मंडी में 10 और शिमला में 21 सड़कें (Road closed due to Snowfall in HP) अवरुद्ध हैं.

सड़कों को बहाल करने में लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है और जेसीबी से बर्फ हटाने का काम जारी है. इसके अलावा प्रदेश भर प्रदेश भर में 623 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं. कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट छा गया (Electricity cut off due to Snowfall in HP) है. चंबा जिले में 48, कुल्लू जिले में 311, मंडी में 154, शिमला जिले के कोटखाई सब डिवीजन में 110 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं. वहीं, एक जलापूर्ति योजना भी प्रभावित है.

बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले चार दिन मौसम साफ रहने की संभावना जताई (Himachal weather update) है. हालांकि 18 जनवरी से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा. शनिवार सुबह हुई बर्फबारी के बाद शिमला सहित प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा. लेकिन, बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरवाट दर्ज की गई है. जिससे पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है. प्रदेश में अगले चार दिन मौसम साफ रहने से ठंड में कमी नहीं आएगी. इस दौरान तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी.(Weather forecast in Himachal).

