शिमला: नगर निगम के वार्डो के डिलिमिटेशन से शिमला वासी ज्यादा खुश (Not happy with Shimla delimitation)नहीं है. जिन वार्डो को अलग किया गया. वहां सभी वार्डो से लोगों ने आपत्ति दर्ज (People lodged objections in Shimla)कराई. वार्डो की डिलिमिटेशन के खिलाफ वार्डो से 191 आपत्तियां लोगों ने दर्ज कराई, जिसमें सबसे ज्यादा आपत्तियां कैथू वार्ड (Most objections in Shimla Kaithu ward) से आई. यहां से 115 लोगों ने वार्ड के डिलिमिटेशन के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की.

आपत्तियों का निपटारा 19 फरवरी को बचत भवन में किया जाएगा. जहां अधिकारी वार्ड वाइज लोगों की आपत्तियों का निपटारा करेगा. भराड़ी से 33, समरहिल से 24, रामबाजार से 7, विकासनगर, माल्याण, कृष्णानगर में दो -दो और फाजली, शांति वि हार पंथाघाटी, टूटु,नाभा, इंगनघर लोअर बाजार,कसुम्पटी दो,रुदुभट्टा से एक एक आपत्ति आई.अतिरिक्त उपायुक्त शिमला शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम शिमला में वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर आज शाम 5 बजे तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई थी.

सबसे ज्यादा आपत्तियां कैथू वार्ड से आई. इसके अलावा अन्य वार्डो से भी आपत्तियां लोगो ने दर्ज कराई. इन आपत्तियों की सुनवाई 19 फरवरी को उपायुक्त कार्यालय शिमला के बचत भवन सभागार में वार्डवार रखी गई. उन्होंने बताया कि सुनवाई के लिए अलग से कोई भी नोटिस व सूचना नहीं दी जाएगी. सुनवाई के लिए वहीं लोग उपस्थित हो सकेंगे, जिन्होंने 17 फरवरी को शाम 5 बजे तक दावे व आपत्तियां उपायुक्त कार्यालय शिमला में दर्ज कराई है.

ये भी पढ़ें :शिमला: रिज मैदान के पानी टैंक की सफाई, मेयर सत्या कौंडल ने किया निरीक्षण, दिए ये निर्देश