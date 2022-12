मंडी: पूरे प्रदेश सहित मंडी जिले में भी सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामले में बुधवार को जिला की पर्यटन नगरी पराशर में एक निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस वाहन में चालक सहित 5 लोग सवार थे. जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलते ही कमांद चौकी की टीम मौके पर रवाना हो गई. (Van fell into a ditch in Parashar) (Accident in Parashar) (5 people injured in Accident in Parashar)

मिली जानकारी के अनुसार निजी वाहन के माध्यम से 5 लोग कुल्लू जिले के बजौरा से पर्यटन नगरी पराशर घूमने जा रहे थे. पराशर से डेढ़ किलोमीटर पीछे इन लोगों की गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. घटना करीब दोपहर 12 बजकर 30 मिनट की बताई जा रही है. इस घटना में गाड़ी में सवार पांचों लोग जख्मी हुए हैं.

वहीं, एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस व कमांद पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी कमांद लाया गया. डीएसपी लोकेंद्र नेगी ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई है. आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

