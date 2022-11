ऊना: शिक्षिका ने 7 साल के बच्चे की बेरहमी से की पिटाई, बाद में माफी मांग कर जान छुड़ाई

ऊना के हरोली उपमंडल के तहत एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका ने 7 साल के दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले नन्हें से बच्चे की पिटाई कर (Teacher beat up a 7 year old boy in Una) दी. बच्चे की पिटाई इस कदर की गई है कि उसकी दोनों टांगों पर अभी भी डंडे के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. बहरहाल शिक्षिका ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग कर मामले में अपनी जान बचा ली है. पढे़ं पूरी खबर...

सिराज: ढाबे में शराब पीने से मना करना संचालक को पड़ा महंगा, दबंग ने जग से फोड़ दिया सिर

मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में नशेड़ियों ने एक ढाबा संचालक के साथ मारपीट की और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया. संचालक की गलती बस इतनी थी कि उसने दबंगों को ढाबे में शराब पीने से मना किया था. (Mandi crime news)

हमीरपुर: कुत्तों के हमले से किरण ने 2 मिनट में तोड़ दिया था दम, शरीर का एक तिहाई हिस्सा जख्मी

हमीरपुर में आदमखोर कुत्तों ने तीन साल की बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला. पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि बच्ची के एक तिहाई हिस्से को कुत्तों ने नोच डाला था. ऐसे में बच्ची की दो मिनट में ही मौत हो गई. (three year old Kiran)

3 बार चुनाव हारे चंद्रशेखर या पहली बार किस्मत आजमा रहे रजत ठाकुर.. कौन मारेगा धर्मपुर सीट की बाजी ?

मंडी जिले की धर्मपुर सीट की जंग इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है. बीजेपी ने महेंद्र सिंह ठाकुर के बेटे रजत ठाकुर को मैदान में उतारा है तो उनके सामने कांग्रेस के चंद्रेशखर हैं. चंद्रेशखर तीन बार चुनाव हार चुके हैं तो रजत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. जानें धर्मपुर सीट का समीकरण. (Dharampur Assembly Seat)

RFSL धर्मशाला में पुलिस अधिकारियों की ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू, दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण

धर्मशाला की रिजनल फारेंसिक साइंस लैब में पुलिस अधिकारियों को ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उनको डीएनए, साइबर, पोस्टमार्टम के दौरान, जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, उन्हें हैंडल करना सिखाया जा रहा है. (RFSL Dharamshala)

मंडी: चैलचौक-करसोग मार्ग पर खाई में गिरी कार, महिला की दर्दनाक मौत, एक घायल

मंडी जिले के चैलचौक-करसोग मार्ग पर शुक्रवार को एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा (Car fell into ditch on Chailchowk Karsog Road) गिरी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है. वहीं, पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

मैक्लोडगंज में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की टीचिंग में अनुयायियों का लगा तांता

ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज स्थित दलाई लामा टेंपल में दलाई लामा के उपदेश देना शुरू कर दिया है. इससे उनके अनुयायियों में खुशी की लहर है. (Dalai Lama)

हिमाचल में बैलेट से कम वोटिंग पर संदेह, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस

हिमाचल के सियासी गलियारे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. कांग्रेस ने हिमाचल में कर्मचारियों की बैलेट से कम वोटिंग पर संदेह जताते हुए इसे बड़ी साजिश करार दिया है. प्रदेश कांग्रेस सचिव रोहित शर्मा ने इस मामले में चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है. पढ़ें. (himachal congress state secretary rohit sharma )

Chintpurni Assembly Seat: बलबीर सिंह और सुदर्शन सिंह के बीच मुकाबला, कौन मारेगा बाजी ?

चिंतपूर्णी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी बलबीर सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है. दोनों ही पार्टियां अपनी- अपनी जीत का दावा कर रही है. 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि हिमाचल में रिवाज बदलेगा या फिर राज बदलेगा. पढ़ें पूरी खबर...(Himachal Pradesh elections result 2022) (Chintpurni Assembly Seat)

Mountaineer Ashutosh Rescue: हेलमेट मिलने के बाद बंधी पर्वतारोही के मिलने की उम्मीद, तलाश अभियान में तेजी

मनाली की फ्रेंडशिप पीक पर लापता हुए पर्वतारोही आशुतोष की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है. बीते रोज जिस जगह आशुतोष का हेलमेट मिला था, तिरंगा टीम उसी जगह पर आशुतोष की तलाश कर रही है. (Mountaineer Ashutosh) (Friendship Peak of manali)