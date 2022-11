हिमाचल में 68 जगहों पर होगी मतगणना, स्ट्रॉन्ग रूम के साथ ही बनेंगे काउंटिंग सेंटर

हिमाचल में विधानसभा चुनाव की मतगणना के (Himachal assembly election 2022) लिए 68 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे. ये केंद्र उन स्ट्रॉग रूम के साथ ही बनेंगे, जहां ईवीएम रखी गईं हैं. प्रदेश के 7884 मतदान केंद्रों में हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीन स्ट्रांग रूमों में रख दी गई हैं. जहां इनकी कड़ी निगरानी की जा रही है. वहीं, 8 दिसंबर को इन्हीं जगहों पर मतगणना (Vote Counting in Himachal) होगी. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू: बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार में आई तेजी, मनाली में उमड़े सैलानी

मनाली के पर्यटन स्थलों पर बीते दिन हुए बर्फबारी के बाद पर्यटक पहुंचना शुरू हो गए हैं. वहीं, सैलानियों के आने से मनाली के पर्यटन कारोबार में भी तेजी देखने को (Snowfall in Kullu Manali) मिली है. मंगलवार को दिनभर कुल्लू में मौसम साफ बना रहा और लोग भी दिन भर धूप का मजा लेते दिखे. वहीं, मनाली के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को जमवड़ा लगा रहा. पढे़ं पूरी खबर...

मंडी सदर सीट: अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर में से कौन मारेगा बाजी ? या प्रवीण शर्मा पर जनता जताएगी भरोसा

मंडी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर के बीच में टक्कर है. वहीं, भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रवीण शर्मा भाजपा और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ेंगे. क्या है मंडी सीट में चुनावी समीकरण जानिए ...(Voting in Mandi seat)

भारत- तिब्बत बॉर्डर पर अंतिम गांव छितकुल ने ओढ़ी बर्फ की चादर, पाइप में जमने लगा पानी

देश के अंतिम गांव छितकुल में 2 दिनों बर्फबारी हुई है. छितकुल में बर्फबारी होने के कारण तापमान शून्य से नीचे चला गया और पीने के पानी जमने लगा है. वही, ठंड के चलते लोगों ने अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है. (Snowfall in country last village Chitkul)

हिमाचल में बर्फबारी: पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, पर्यटकों के खिले चेहरे

हिमाचल की वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है. हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब है. जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं, निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है. बर्फबारी की ये तस्वीरें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की है, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला जिले के ऊपरी इलाके नारकंडा में बर्फबारी हुई है. बर्फबारी होने से तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है.

हिमाचल में ठंड का जोर: आज भी रहेगा मौसम खराब, देश में ऐसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती और कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश होगी.गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है. (INDIA WEATHER FORECAST) (Weather Forecast of Himachal) (Snowfall in Himachal) (Weather Update of Himachal)

शिकारी देवी में बर्फबारी, आज से अगले चार माह तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट

बर्फबारी को देखते हुए मंडी जिले के थुनाग में स्थित प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर के कपाट 15 नवंबर से बंद कर दिए (Shikari mata temple closed) जाएंगे. इस अवधि में आम नागरिकों के साथ-साथ यहां पर पर्यटकों तथा ट्रेकर्स के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

IIT मंडी का हिताची इंडिया के साथ करार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करेंगे शोध

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने हाल में हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचआईएल) के साथ एक सहयोग करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है. करार के तहत आईआईटी मंडी और हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आपसी सहयोग से शोध किए जाएंगे. यह शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध एवं विकास विभाग में अभिनव विधियों से किया जाएगा.

पांवटा साहिब में 75 फीसदी मतदान, AAP और आाजाद प्रत्याशी बिगाड़ सकते भाजपा-कांग्रेस का खेल

सिरमौर जिले की पांवटा साहिब विधानसभा सीट पर इस भाजपा-कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी या आजाद प्रत्याशी बिगाड़ सकते है. हालांकि, तस्वीर 8 दिसंबर को ही साफ होगी कि इस बार पांवटा की चुनावी बिसात पर कौन बाजी मारने में कामयाब रहा. (himachal assembly election 2022)

सराज मतदान करने में दूसरे नंबर पर, सीएम जयराम के बूथ पर महिलाओं ने की वोटिंग ज्यादा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान करने में सराज दूसरे नंबर पर रहा है. वहीं, सीएम जयराम ठाकुर के बूथ नंबर 44 आहौण में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया. (High polling in Seraj )