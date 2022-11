भाजपा का दावा हमने खत्म किया तेरी टोपी, मेरी टोपी का रिवाज, ऐसी है हिमाचल में टोपियों की राजनीति

हिमाचल में टोपी की सियासत और हिमाचल की राजनीति में क्षेत्रवाद हमेशा से रहा है. हिमाचल की सियासत में टोपी के क्या मायने हैं और आखिर क्षेत्रवाद को लेकर किस तरह की राजनीति हिमाचल में होती है, इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे....(Politics on Himachali Cap) (Topi politics in himachal) (Upper and Lower Himachal Politics)

हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होना तय, कांग्रेस की बनेगी सरकार, युवाओं को मिलेगा रोजगार: सुधीर शर्मा

धर्मशाला सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार बदलेगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी. और क्या बोले सुधीर शर्मा जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...(Sudhir Sharma Target BJP)

कुलदीप राठौर ने भाजपा को बताया किसान बागवान विरोधी, हिमाचल में कांग्रेस की जीत का दावा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को 6 दिन शेष रह गए हैं. ऐसे में उम्मीदवार दिन रात प्रचार में जुटे हैं. शिमला के ठियोग से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर शनिवार देर रात तक मत्याना क्षेत्र में जनसभाएं करते नजर आए. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. (Kuldeep Rathore Rally in Theog) (Kuldeep Rathore on BJP)

हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले में उद्योग सचिव को जारी किया नोटिस

अवैध खनन से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सचिव उद्योग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निदेशक उद्योग, प्रदेश भूवैज्ञानिक, उपायुक्त हमीरपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कैलाश स्टोन क्रशर से भी जवाब तलब किया है. (illegalmining in Himachal) (HC on illegalmining in Himachal) (Himachal Pradesh High Court )

अब OPS देने की बात कर रहे हैं भाजपा नेता, लेकिन कर्मचारी नहीं भूले हैं अपना संघर्ष: राजेंद्र राणा

हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुजानपुर से प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने भाजपा पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपने संघर्ष को नहीं भूले हैं. दर्जनों केस कर्मचारियों पर बनाए गए हैं और अब भाजपा पेंशन देने की बात कर रही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश का हर वर्ग कांग्रेस के सत्ता में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. भाजपा ने अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. (Rajinder Rana on BJP) (Rajinder Rana on Himachal Election 2022) (Rajinder Rana on OPS) (Rajinder Rana on Agneepath scheme)

भाजपा पर कौल सिंह का आरोप, कहा: चुनावों में प्रचार के लिए BJP अपराधियों का कर रही है प्रयोग

द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा पर अपराधियों को पनाह देने और हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार के लिए अपराधियों का प्रयोग करने के आरोप लगाए हैं. (Kaul Singh Thakur attacks BJP) (BJP Kaul Singh Thakur on Himachal Election 2022)

सुरेश भारद्वाज को शिमला शहर से धक्के मारकर भेजा कसुम्पटी, JP नड्डा का रोड शो फ्लॉप: अनिरुद्ध सिंह

विधायक एवं कसुम्पटी से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध सिंह ने शनिवार को पंथाघाटी, कसुम्पटी और न्यू शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया. वहीं, कसुम्पटी से भाजपा प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज और जयराम सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला. साथ ही शुक्रवार को न्यू शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो को फ्लॉप करार दिया. (Anirudh Singh on BJP) (Anirudh Singh on Suresh Bhardwaj) (Congress Candidate Anirudh Singh form Kasumpti) (Kasumpti Assembly constituency) (Anirudh Singh on JP nadda road show in Kasumpti)

पुलिस ने 22.32 लाख का Cash किया जब्त, आबकारी विभाग ने पकड़ी 11.41 लाख की शराब

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान पुलिस विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी के दौरान पिछले 24 घंटों में 22.32 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. इसके अलावा 11.41 लाख रुपये मूल्य की 2,500 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बीयर भी जब्त की गई है. (Illegal Liquor Narcotics seized in Himachal) (Himachal Assembly Election 2022) (Cash seized in Himachal)

कांग्रेस पर आरोप से पहले इतिहास को देखे बीजेपी: आनंद शर्मा

मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतलीकूहल में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया और कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ के पक्ष में लोगों से सहयोग की अपील की. वहीं, इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. (Anand Sharma attacks on BJP) (Anand Sharma rally in Manali) (Himachal Election 2022)

जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं वो ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं: पीएम मोदी

हिमाचल में बीजेपी सरकार अपने कामों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए प्रतिबद्ध है. हिमाचल में सरकारें हर 5 साल में बदलती है और कुछ स्वार्थी समूह इस अस्थिरता को बरकरार रखना चाहते हैं. यहा बातें पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में कहीं. पढ़ें पूरी खबर...