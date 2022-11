हिमाचल विधानसभा चुनाव में अबकी बार जनरल वोटर 5.37 लाख बढ़े, वोटिंग करने वालों की संख्या में 4.33 लाख का इजाफा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में आम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्झ की गई है. प्रदेश में आम मतदाताओं (जनरल वोटर) की संख्या 5.37 लाख बढ़ी है. हिमाचल के मुख्य निवार्चन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि अबकी बार आम मतदाताओं की संख्या में 10.73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हिमाचल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई गई मुहिम का असर हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 5.37 लाख जबकि मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या में 4.33 लाख की वृद्धि हुई है. पढ़ें, पूरी खबर... (Himachal Assembly Elections 2022) (Himachal Election 2022 Result) (General voters increased in Himachal)

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर जादुई इलाज के झांसे में न आएंः मुख्य सचिव आरडी धीमान

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 पर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण शिमला द्वारा आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव आरडी धीमान ने लोगों से आग्रह किया कि मानसिक स्वास्थ्य संबधी दिक्कतों पर किसी जादुई उपचार करने वालों के झांसे में न आएं. पढ़ें पूरी खबर...(RD Dhiman on health issues) (State Mental Health Authority Shimla meeting)

WEATHER UPDATE HIMACHAL: हिमाचल मे 29 नवंबर तक मौसम रहेगा साफ, देश के इन हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना

अगले 24 घंटों के दौरान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ इलाकों, गोवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहेगा. पढ़ें पूरी खबर... (WEATHER UPDATE OF HIMACHAL )

Crime news in Sirmaur: दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाल 1.60 लाख छीने, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सिरमौर जिले में आए दिन अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं. आरोपी कालाअंब में एक दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर 1 लाख 60 हजार की नकदी छीन कर फरार हो गए. पढ़ें पूरी खबर... (attacking the shopkeeper in Sirmaur) (Crime news in Sirmaur)

किरण मौत मामला: आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी, पीड़ित परिवार को ₹5000 की फौरी राहत

मासूम किरण मौत मामले में आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को ₹5000 की फौरी राहत दी है. पीड़ित परिवार को राहत राशि देने के लिए नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष और राजस्व विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे.

Shri Naina Devi Ji Seat: रणधीर शर्मा और राम लाल ठाकुर के बीच मुकाबला, आखिर कौन मारेगा बाजी?

12 नवंबर को हुई वोटिंग में श्री नैना देवी सीट पर 82.10 % मतदान हुआ है. इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है. खैर 8 दिसंबर को पता चल जाएगा की कौन बाजी मारता है. पढ़ें पूरी खबर...(Shri Naina Devi Ji Assembly Seat)

एक पोस्ट पर प्रमोशन के विकल्प में विफल होने पर दूसरी पोस्ट का ऑप्शन कानूनी सही नहीं- हाई कोर्ट

प्रमोशन के ऑप्शन पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम व्यवस्था दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि एक पोस्ट पर प्रमोशन के विकल्प में विफल होने पर दूसरी पोस्ट का ऑप्शन कानूनी सही नहीं है.

भाजपा के पक्ष में बंपर वोटिंग, सुरेश कश्यप का दावा बीजेपी बदलेगी रिवाज

Himachal Assembly Elections 2022: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा. उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिवाज बनाएगी और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज क्या है आपके शहर में भाव

आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. कुछ राज्यों में कीमतें कम हो गई हैं, वहीं कुछ राज्यों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 21 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

Jogindernagar Assembly Seat: भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला, निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं समीकरण

12 नवंबर को हुई वोटिंग में जोगिंदर नगर सीट पर 69.01 फीसदी मतदान हुआ है. यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है. भाजपा ने प्रकाश राणा को चुनावी दंगल में उतारा है और कांग्रेस ने ठाकुर सुरेंद्र पॉल पर भरोसा जताया है. जोगिंदर नगर सीट पर कुल 11 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 8 दिसंबर को सामने आएगा. (Jogindernagar Assembly Seat)