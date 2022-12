मंडी: शहर के कांगड़ी धार में शिवधाम निर्माण कार्य में लगे मजदूर आज पलायन कर रहे हैं. निर्माण कार्य में लगी कंपनी ने कई महीने से मजदूरों को वेतन नहीं दिया है. सीएम जयराम ठाकुर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम की सुध लेने के बजाय चुनावों में व्यस्त है. यह आरोप बुधवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर व जिला प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में लगाया. युवा नेताओं ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम पर आज खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. (Youth Congress on CM Jairam Dream Project Shivdham) (CM Jairam Dream Project Shiv Dham in Mandi) (Youth Congress on Shivdham Project)

उन्होंने कहा कि मजदूरों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला और प्रदेश के मुखिया जयराम गुजरात और दिल्ली में चुनाव प्रचार में लगे हैं. यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि शिवधाम के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों आज पलायन करने को मजबूर है, लेकिन प्रदेश सरकार कंपनी पर कार्रवाई करने की बजाय कुंभकर्णी नींद सोई है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवधाम की आड़ में बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है. निर्माण कार्य की कोई भी गुणवत्ता नहीं जांची जा रही है. (Mandi Youth Congress) (Mandi Youth Congress press conference)

यूथ कांग्रेस की प्रेस कांफ्रेंस.

वहीं, यूथ कांग्रेस जिला प्रवक्ता डिंपल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो परिणाम घोषित किया गया उसमें 80 फीसदी छात्र फेल हैं. प्रदेश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी की बसों का भरपूर इस्तेमाल किया गया. एचआरटीसी ने प्रदेश सरकार को 14 करोड़ से अधिक बिल थमाया है. जो अब जनता की जेब से वसूला जाएगा. प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है. जयराम ठाकुर प्रदेश को कर्ज तले दबाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए.



