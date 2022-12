मंडी: जिला मंडी के मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक चलती हुई इनोवा गाड़ी का टायर खुल गया. घटना मंडी जिले के द्रंग के उरला के पास हुई. जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे पठानकोट की तरफ से मंडी की तरफ आ रही एक इनोवा गाड़ी का टायर एक्सेल टूटने के कारण खुल गया. गनीमत रही कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई. गाड़ी का टायर इतनी रफ्तार से खुला कि सड़क से करीब दो सौ मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरा. स्थानीय लोगों की मदद से टायर की तलाश करने बाद टायर मिल पाया. (Innova Vehicle accident near Urla) (Innova Vehicle accident in Darang) (Innova Vehicle accident in Urla)

इनोवा गाड़ी का टायर खुला.

जानकारी के अनुसार इस इनोवा गाड़ी में गुजरात के अहमदाबाद सूरत के एक ही परिवार के पांच सदस्य सवार थे जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद मनाली घूमने जा रहे थे. बीच सड़क में इनोवा गाड़ी के खड़ा होने से हाईवे पर बार बार जाम लगना भी शुरू हो गया है. बहरहाल गाड़ी की रिपेयर के लिए मंडी से प्रबंध किया जा रहा है, लेकिन सुखद बात यह है कि उरला में इतने पहाड़ी रास्तों में बड़ी अनहोनी होते होते टल गई. वहीं, डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने कहा कि यातायात सुचारू रखने के लिए गाड़ी को किनारे में किया जाएगा. जिससे किसी प्रकार की बाधा उत्पन न हो.

