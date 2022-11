मंडी/सरकाघाट: मंडी जिला के उपमंडल सरकाघाट से 45 दिन पहले लापता हुए एक मजदूर का शव बरामद किया गया है. पुलिस ने शव को सरकाघाट से 47 किलोमीटर दूर कोटली क्षेत्र के लोअर लोट के गांव जगरोह के नाले से बरामद किया (Body of laborer recovered from drain in Mandi) है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में मजदूर की पत्नी ने पुलिस से पहले ही पति की हत्या की आशंका जताते हुए आईपीसी की धारा 364 में केस दर्ज कराया था.

शव मिलने के बाद पुलिस ने एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री, डीएसपी सरकाघाट और जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राकेश ने आरएफएसएल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंचे और मौके से सबूत इकट्ठे किए. उसके बाद पुलिस ने शव को लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कृष्णी देवी (33), निवासी- गांव रोपड़ी, डाकघर गैहरा, तहसील सरकाघाट ने शिकायत दर्ज करवाई थी की उसका पति जगदीश चंद, बालम राम व प्रकाश चंद के पास कबाड़ का काम करता है. बीते 14 अक्तूबर के बाद घर वापस नहीं लौटा. जगदीश ने भी उससे कोई भी संपर्क नहीं किया है.

इस संबंध में परिजनों ने जब बलराम से पूछा तो उसने बताया कि उसका पति पालमपुर की तरफ मजदूरी करने गया है. लेकिन शिकायतकर्ता (पत्नी) को शक था कि इसके पति का बालम राम ने जान से मारने की नियत से अपहरण कर लिया है. इसके बाद काफी दिनों तक शिकायतकर्ता कृष्णी देवी के पति जगदीश का पता ना चलने पर उसने एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री से मिलकर मामले की जांच गहनता से करने की मांग की थी. पुलिस ने बालम राम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शव को सरकाघाट से 47 किलोमीटर दूर कोटली क्षेत्र के एक नाले में छुपाया था.

हत्या का केस दर्ज: एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री (SP Mandi Shalini Agnihotri) ने बताया कि आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि मौके का दौरा कर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी साक्ष्य जुटा लिए हैं. मामले को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा.(Dead body recovered from drain in Mandi).

