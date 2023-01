पर्यटकों से गुलजार हुआ मनाली.

मनाली: पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का मनाली क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर अंकित हो चुका है. मनाली विश्व के टॉप-टेन पर्यटन स्थलों में शुमार है. वहीं, राष्ट्रस्तरीय विंटर कार्निवाल मनाने का उदेश्य विंटर सीजन में पर्यटन को बढ़ावा देना है. विंटर कार्निवाल में मनाली में बाहरी राज्यों से काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. कार्निवाल में पर्यटकों का भारी हजूम उमड़ पड़ा है. मनाली के मॉल पर पर्यटक कार्निवाल में खूब झूम रहे हैं. (Tourists enjoying Winter Carnival in Manali) (Manali Winter Carnival 2023)

मनाली में साहसिक गतिविधियां तेज- दिन को जहां पर्यटक स्नो प्वाइंटों पर आनंद उठा रहे हैं. वहीं, शाम को मनाली के मॉल रोड पर चले कार्निवाल के कार्यक्रमों में थिरकने से अपने पांव नहीं रोक पा रहे हैं. मनाली से लेकर सोलंगनाला व अटल टनल तक भारी तदाद में पर्यटक चहलकदमी कर रहे हैं. वहीं, इस विंटर सीजन में साहसिक पर्यटन की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं. स्नो फॉल होने के बाद यहां फातरु, अटल टनल की स्की ढलानों पर बर्फ के खेलों को बढ़ावा मिल गया है.

पर्यटक विंटर कार्निवाल का भी उठा रहे लुत्फ.

खेलों से सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्राप्त- हजारों पर्यटक प्रतिदिन स्नो प्वाइंटों पर स्कीइंग, स्नो स्कूटर व पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं. अटल टनल के आसपास बर्फ पड़ते ही यहां के सैकड़ों युवाओं को भी परोक्ष व अपरोक्ष रूप से रोजगार मिल गया है. टैक्सी चालकों से लेकर स्नो कोट, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, स्नो स्कूटर के अलावा अन्य बर्फीले खेलों से सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है. सिर्फ बर्फ के खेल ही नहीं बल्कि पैराग्लाइडिंग व व्हाईट राफ्टिंग से ही कुल्लू-मनाली को एक सीजन में करोड़ों का कारोबार हो रहा है.

सुंदरी प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र- वहीं, विंटर कार्निवाल कमेटी के संयोजक देवेंद्र नेगी का कहना है की विंटर कार्निवाल में सैलानी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. मॉल रोड पर भी विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं. तो वहीं, मनाली के मनु रंगशाला में भी शाम के समय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है. इसके अलावा वॉइस ऑफ कार्निवाल, सुंदरी प्रतियोगिता भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं. (Tourists in Manali Winter Carnival 2023) (Tourists in Manali) (Manali Winter Carnival) (Kullu Winter Carnival) (Winter Carnival at Manu Rangshala Manali)

