मनाली के पर्यटन स्थल गुलजार.

कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए तैयार हो गई है. वहीं, सैलानियों का मनाली आना भी शुरू हो गया है. इसके अलावा 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 80 फीसदी से अधिक होटलों की बुकिंग हो चुकी है. मनाली के पर्यटन स्थलों पर हालांकि अब बर्फ पिघल गई है, लेकिन पर्यटक दोपहर के समय लाहौल के विभिन्न स्थलों का रुख कर रहे हैं. ऐसे में शाम होते ही मनाली का माल रोड भी सैलानियों की भीड़ से भरा हुआ नजर आ रहा है. (Christmas in Manali) (Manali is ready for Christmas)

क्रिसमस और नए साल को देखते हुए अधिकतर होटलों में 25 से 35 फीसद की छूट दी जा रही है. होटलों में डीजे व कुल्लवी नाटी सहित बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट डिनर की भी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा मनाली के लोकल साइट सीन क्लब हाउस, मनु मंदिर, हिडिंबा मंदिर, मनमोहक वन विहार, वशिष्ठ मंदिर, नगर रोरिक आर्ट व कैसल में भी सैलानियों का जमघट लगने लगा है. वहीं, साहसिक खेल, फोटोग्राफर, टैक्सी, गाइड, होटल व्यवसायी और दूसरी गतिविधियों से जुड़े सैकड़ों लोग सैलानियों की आमद बढ़ने से खुश हैं. होटल व्यवसायियों का कहना है कि हालांकि मध्यम दर्जे के होटलों में सैलानियों की आमद कम है, लेकिन आने वाले दिनों में कारोबार में वृद्धि की उम्मीद है. (New Year in Manali) (80 percent hotels book in Advance in Manali)

पर्यटकों को दिए जा रहे विशेष पैकेज- हिमाचल टूरिज्म के होटलों में भी अभी से अच्छी बुकिंग आ रही है. इसके साथ पर्यटन विभाग के द्वारा न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर कई तरह के विशेष पैकेज भी दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही लाइव म्यूजिक का भी आयोजन किया जा रहा है. जानकारी देते हुए पर्यटन निगम मनाली के एजीएम बलदेव सिंह ओक्टा ने बताया कि इस महीने के अंत में हिमाचल टूरिज्म के पास काफी अच्छी बुकिंग है और काफी एडवांस बुकिंग भी आ रही है. उन्होंने बताया कि मनाली के होटल में आने वाले दिनों में काफी सारे ऑफर भी पर्यटकों को दिए जाएंगे. इसके साथ ही लाइव म्यूजिक का भी आयोजन किया जाएगा.

होटल संचालक कावेश का कहना है कि नई साल व क्रिसमस के जश्न को लेकर पर्यटक कुल्लू मनाली आ रहे हैं. तो वहीं, यहां के होटलों ने भी जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर ली है. मनाली घूमने आए पर्यटक मोहित का कहना है कि नए साल व क्रिसमस के जश्न को लेकर अपने दोस्तों के साथ यहां घूमने आए हैं और मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी का भी उन्होंने मजा लिया है. ऐसे में यहां का मौसम उन्हें काफी पसंद आ रहा है. मनाली की पर्यटन कारोबारी दिव्यांगना का कहना है कि यहां पर होटल संचालकों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए भी होटल में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है.

क्रिसमस पर कोविड-19 का खतरा- मनाली में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर कोविड-19 का खतरा पैदा हो गया है. देश में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. क्रिसमस और न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी मनाली पहुंचते हैं. ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सरकार सख्त कदम भी उठा सकती है.

