पहाड़ों की रानी शिमला क्रिसमस के लिए तैयार.

शिमला: क्रिसमस को लेकर पहाड़ों की रानी शिमला सजने लगी है. चर्च को जहां क्रिसमस को लेकर सजाया जा रहा है. वहीं, बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है. सांता क्लॉस सहित अन्य गिफ्ट आइटम्स से दुकानें सज गई हैं. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर क्राइस्ट चर्च को लाइटों से सजाया जा रहा है. क्रिसमस मनाने के लिए हर साल बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक शिमला आते हैं. इस साल भी पर्यटक क्रिसमस मनाने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं. (Christ Church Shimla is decorating for Christmas) (Preparations for Christmas in Shimla)

पर्यटक खासकर व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद में ही शिमला आते हैं, लेकिन इस बार व्हाइट क्रिसमस देखने को नहीं मिलेगा. प्रदेश में मौसम 25 दिसंबर तक साफ रहेगा. हालांकि पर्यटक काफी तादात में शिमला पहुंच रहे हैं. शहर के होटलों में एडवांस बुकिंग हो रही है और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर शहर के सभी होटल भरे रहते हैं. होटलों में भी क्रिसमस इव पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. शहर के बड़े होटलों में गाला डिनर सहित अन्य कार्यक्रम पर्यटकों के मनोरंजन के लिए किए जा रहे हैं. (Tourists in Shimla) (Tourists in Shimla for Christmas and New Year)

क्रिसमस को लेकर सझने लगे बाजार.

पर्यटन नगरियों में 90 फीसदी होटल बुक- क्रिसमस को लेकर पर्यटक भी काफी उत्साहित हैं. बर्फबारी की आस लेकर पर्यटक शिमला पहुंचने लगे हैं. पर्यटकों का कहना है कि वह शिमला में क्रिसमस मनाने आए और उम्मीद है कि इस बार क्रिसमस पर बर्फबारी देखने को मिलेगी. पर्यटकों का कहना है कि यहां मौसम काफी सुहावना बना हुआ है और क्रिसमस मनाने के बाद वापिस लौटेंगे. वहीं, क्रिसमस को लेकर होटलों में एडवांस में बुकिंग हो रही है और 90 फीसदी होटल बुक हो चुके हैं.

टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद ने कहा कि क्रिसमस पर होटल बुक रहते हैं और शिमला कुल्लू मनाली में एडवांस में 90 फीसदी होटल बुक हो चुके हैं. हालांकि बर्फबारी न होने से पर्यटक मायूस हैं, लेकिन होटलों में पर्यटकों के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं. (Tourists in Shimla for Christmas celebration (Shimla market is decorating for Christmas)

शिमला में पर्यटकों से गुलजार.

क्रिसमस को लेकर सजने लगे बाजार- वहीं, क्रिसमस को लेकर शहर के बाजार भी सज गए हैं. शहर की दुकानों पर क्रिसमस की खरीदारी शुरू हो गई है. बाजारों में क्रिसमस के गिफ्ट आइटम सबको लुभा रहे हैं. क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, सांता क्लॉज का मास्क से दुकानें सजा दी गई हैं. कैंडल, क्रिसमस बैनर, सांता क्लॉज की ड्रेस, क्रिसमस कार्ड्स, बेल वाले झूमर, लटकन वाले सांता क्लॉज, लाइटिंग सांता क्लॉज, थर्मोकोल के स्टीकर लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. (Christmas in Shimla)

लोअर बाजार में रेडीमेड सामान की दुकान चलाने वाले मयंक अरोड़ा का कहना है कि इस बार लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं. काफी नए प्रॉडक्ट भी इस बार बाजार में आए हैं. फैंसी ड्रेस में भी काफी तरह की वैरायटी उपलब्ध है. खास तौर पर बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है. इस बार सेंटा क्लॉज की ड्रेस में वैरायटी बच्चों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

क्राइस्ट चर्च में आज विशेष प्रार्थना- शिमला के प्रसिद्ध व ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं. चर्च को सुंदर व रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है. चर्च में विशेष प्राथना सभाओं का आयोजन होता है जिसमें इसाई धर्म के लोग ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी चर्च में पार्थना सभाओं में शामिल होते हैं. खास कर बाहरी राज्यों के पर्यटक यहां क्रिसमस मनाने आते हैं. चर्च के पादरी सोलन लाल का कहना है कि क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और आज से प्राथना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है. (Preparations for Christmas in Shimla) (Christmas celebration in Shimla)

ये भी पढ़ें: क्रिसमस को लेकर सजने लगी पहाड़ों की रानी शिमला, बाजार हुए गुलजार