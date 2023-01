मनाली विंटर कार्निवाल 2023 में पारंपरिक परिधानों में कैटवॉक

मनाली: मनाली विंटर कार्निवाल 2023 में बीती रात मनु रंगशाला में युवतियों ने कैटवॉक में पारंपरिक परिधानों से लबरेज होकर ऐसा रंग भरा कि एक बारगी लगा कि हिंदुस्तान एक जगह ही इकट्ठा हो गया हो. एक से बढ़कर एक पहाड़ी गीतों की स्वर लहरियां गूंजती रही और सुंदरियां 1- डिग्री सेल्सियस तापमान में लोगों में उत्साह भरने के साथ-साथ अलग-अलग हमारी वेशभूषाओं से परिचय कराती रही. (Manali Winter Carnival 2023)

पारंपरिक परिधानों ने मोहा मन

कुल्लू और चंबा के परिधान में कैटवॉक: विंटर क्वीन के लिए युवतियों ने चाहे कुल्लू का मशहूर पट्टू हो या फिर चंबा का परिधान पहनकर निर्णायकों को अपनी तरफ खिचने की कोशिश की.वहीं,ओडिशा की कटकी साड़ी हो या फिर गुजरात की घाघरा-चोली और पंजाब का सलवार कमीज के साथ रंग बिरंगा दुपट्टा वाला पारंपरिक परिधान सभी ने मिलकर मनाली विंटर कार्निवाल में रंग भरकर आयोजन को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया.इस दौरान सभी ने अपना परिचय और पंसद भी लोगों से साझा की. (Catwalk in traditional wear in Manali)

पारंपरिक परिधानों का जलवा

आज अंतिम दिन दिखेगा अदाओं का जलवा: विंटर क्वीन प्रतियोगिता में आज रात अंतिम दिन सभी प्रतिभागी सुंदरियां मंच पर अपनी अदाओं के जलवे दिखाएंगी. आज प्रतियोगिता के तीन राउंड एक साथ होंगे. पहले टॉप 12, फिर टॉप 6 और फिर टॉप 3 का चयन किया जाएगा. प्रतियोगिता की प्रभारी दिव्यांगना मेहता ने बताया कि आज प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले होगा. ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों से निर्णायक सवाल भी पूछे जाएंगे. वहीं, विंटर कार्निवाल कमेटी के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम डाॅ. सुरेन्द्र ठाकुर ने बताया कि आज मनाली विंटर कार्निवाल का अंतिम दिन होगा. इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.(Today is the last day of Manali Winter Carnival)

पारंपरिक परिधानों का चला जादू

इन्होंने दिखाया जलवा: वीरवार रात को प्रतिभागी भावना,अक्षी धर्मा, नेहा धीमान, कविता, टीना, अमीशा, परी, सेजल शर्मा, अंजलि शर्मा, ताप्ती ठाकुर, अंचल शर्मा, तान्या शर्मा, कोमल, मेघना, अशीमा चौहान, मृदालनी, आकांक्षा ठाकुर, ओजस्वी, इशिता, सुमन सिंह, दामिनी भारद्वाज, मोनिका ठाकुर, आरजू शर्मा, देवयानी, निकिता व भारती चौहान ने कैटवाक किया. (Grand finale at Manali Winter Carnival today)

