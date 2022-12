किन्नौर के जंगलों में लगी आग

किन्नौर: जिले के निचार ग्राम पंचायत के जंगलो में आग लगने का मामला सामने आया है जंगलों में लगी भीषण आग के चलते लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है. निचार ग्राम पंचायत के जंगलों में लगी आग को ग्रामी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. (Kinnaur forests caught fire)

जंगल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं: निचार ग्राम पंचायत के जंगलों में लाखों के चिलगोजे, देवदार व कई अन्य पेड़ पौधे हैं, जो आग की लपटों मे सुलग रहे हैं. फिलहाल ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने वन विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियो को जंगल में लगी आग की सूचना दी है. जब तक संबंधित विभाग मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आग पर काबू पाना मुश्किल होगा. निचार पंचायत के जंगल के जिस हिस्से में आग लगी है उस जगह पर सड़क सुविधा नहीं होने से दमकल विभाग का भी वहां पहुंचना मुश्किल होगा. ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए पैदल जाना होगा और उसमे समय लगेगा. (fire in the nichar forests of kinnaur)

यहां आग पर पाया गया काबू: बता दें कि इन दिनो जिले में काफी सूखा पड़ा हुआ और जंगल में यदि थोड़ी भी आग सुलग जाए तो आगजनी की बड़ी घटना हो जाती है. फिलहाल निचार के जंगलों में आग कैसे लगी उस बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन आग की लपटे फैलती जा रही है जो जंगल के बड़े हिस्से को तबाह कर सकती है. इससे पूर्व भी जिले के चगांव, यूला, उरणी गांव के जंगलो में आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई थी .बीते शनिवार को तीनो इलाकों के जंगलों में लगी आग को बुझा दिया गया है. (Fire found under control in Kinnaur) (loss of forest wealth)