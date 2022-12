हमीरपुर: नादौन थाना क्षेत्र के मझियार गांव में आग सेंक रही एक महिला की झुलसने के कारण मौत हो गई है. देर रात यह घटना सामने आई है. बुरी तरह से झुलसी महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. महिला की पहचान 50 वर्षीय सुलेखा देवी के रूप में हुई है. ( fire in Nadaun) (woman dies due to fire in Hamirpur )

नादौन में आग में झुलसी महिला: बताया जा रहा है कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार थी और घर पर अकेली थी. महिला ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई थी और वह आग सेंक रही थी. अचानक महिला लड़खड़ाकर गिर पड़ी और आग की वजह से बुरी तरह से झुलस गई. जानकारी के मुताबिक यह घटना देर रात की है.

अस्पताल में तोड़ा दम: महिला की चीख पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग घर में इकट्ठा हो गए. किसी तरह से लोगों ने आग पर काबू पाया और आनन -फानन में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन सुलेखा देवी को बचाया नहीं जा सका. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस कर रही मामले की जांच: पुलिस टीम ने मामले में सूचना मिलने के बाद आगामी छानबीन शुरू कर दी है. नादौन थाना के प्रभारी योगराज ने बताया कि मामले में सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है. महिला ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है. मामले में पुलिस गहनता से छानबीन करेगी. पूरे मामले की तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है.

