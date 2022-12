विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तपोवन तैयार, 22 दिसंबर से 14वीं विधानसभा का पहला सत्र

हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में होगा. जहां सत्र को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. तैयारियों का जायजा लिया ईटीवी भारत संवाददाता विपिन शर्मा ने... (winter session of himachal assembly) (Himachal assembly winter session)

हिमाचल में सीमेंट कंपनियों की मनमानी नहीं की जाएगी बर्दाश्त: बबंर ठाकुर

पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट के दो प्लांट अनिश्चितकाल के लिए बंद करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि एसीसी कंपनी के साथ पंद्रह से बीस हजार परिवार सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर बरमाणा से गरामोड़ा और नम्होल तक हजारों परिवारों की रोजी चली है. ऐसे में कंपनी की मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. (Bumber Thakur Target Adani) (Bumber Thakur on Cement Plant in Himachal)

अडानी समूह को सरकार का नोटिस, हिमाचल के दोनों प्लांट बंद करने का कारण पूछा

एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लाटं बंद करने को लेकर सरकार ने अदानी समूह से जवाब मांगा है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक के बाद सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया (Himachal Government sent a notice to Adani group) है. सरकार ने कंपनी से पूछा है कि बिना पूर्व सूचना के अचानक प्लांट बंद करने का एक तरफा फैसला नियमों के खिलाफ है. ऐसा करने के लिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

CM बनने के बाद कांगड़ा का पहला दौरा, 21 दिसंबर को धर्मशाला आएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू

मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के पहले दौरे पर आ रहे हैं. 21 दिसंबर को सुक्खू धर्मशाला आएंगे. मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत को लेकर जिलावासियों समेत कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं. धर्मशाला में मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत के साथ ही जोरावर स्टेडियम में अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

जनप्रतिनिधियों पर निरंतर टिप्पणी करना ठीक नहीं, राजनीतिक दल की तरह काम न करें कर्मचारी: जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब लोगों के करीब रहकर काम किया है. उन्होंने कहा कि हम चुनाव परिणम को स्वीकार करते हैं लेकिन मेंडेट के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जीत नहीं है. महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की जनता ने कितना प्यार दिया है. चुनाव से पहले कर्मचारियों पर दिए गए बयान पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी सरकार का प्रतिनिधि है चाहे सरकार कोई भी हो. ऐसे में सरकारी कर्मचारी एक राजनीतिक नेता की तरह बार-बार एक ही मांग पर अड़ा रहे ये भी सही नहीं है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को चाहिए की भाजपा ने सरकार में रहते जो जनहित में फैसले लिए हैं उन्हें न बदलें.

भारत जोड़ो यात्रा: हिमाचल से राजस्थान गए कांग्रेसी नेताओं की बस पिकअप से भिड़ी, दो की मौत, 10 घायल

राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस लौट रहे हिमाचल प्रदेश (Himachal Congress leaders Bus collided with pickup) के कांग्रेस पदाधिकारियों की बस हादसे का शिकार हो गई. कांग्रेसियों की बस एक पिकअप से भिड़ गए. घटना में पिकअप सवार दो की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 10 कांग्रेस पदाधिकारी घायल हो गए हैं. सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया.

सिरमौर: दुग्ध उत्पादन में 50 प्रतिशत तक की गिरावट, जानिये क्यों लंपी वायरस बना बड़ी वजह

सिरमौर जिले में दुग्ध उत्पादन में करीब 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई (Milk production decreased in Sirmaur) है. इसकी बड़ी वजह लंपी वायरस है. इस रोग से संक्रमित होने के बाद पशुधन ने दूध देना कम कर दिया है. इस रोग से ग्रस्ति होने के बाद पशुओं में कमजोरी आ जाती है. जिसके कारण दूध उत्पादन काफी कम हो गया है.

सीमेंट प्लांट बंद करने पर सीटू का प्रदर्शन, कहा तानाशाही पर उतारू है अडानी कंपनी

हिमाचल में अडानी के दो सीमेंट प्लांट बंद होने के खिलाफ शुक्रवार को शिमला में सीटू ने प्रदर्शन किया. सीटू ने अडानी कंपनी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए सरकार से एक्शन की मांग की है. (CITU protest against adani) (Citu protest in shimla) (Citu protest on cement plant shutdown)

सुक्खू सरकार के आदेशों पर एक्शन मोड में सिरमौर प्रशासन, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क पर काम शुरू

डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने सरकारी विभागों सहित निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में सभी सरकारी विभागों में ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. (transportation electric charging stations)

हिमाचल में लगे अडानी समूह मुर्दाबाद के नारे, ट्रक ऑपरेटर्स बोले- सरकार जल्द निकालें समस्या का हल

शुक्रवार को दाड़लाघाट में जहां आज एक तरफ ट्रक ऑपरेटरों और मजदूरों ने एक मंच पर आकर बैठक की तो वहीं, दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटरों ने अर्की के दाड़लाघाट में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट के बाहर जाकर नारेबाजी की और अडानी समूह मुर्दाबाद और गो बैक के नारे भी लगाए. पढ़ें पूरी खबर...(Ambuja Cement Plant Darlaghat)