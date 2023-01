हमीरपुर: उपमंडल सुजानपुर के तहत आने वाले बीड़ बगेहड़ा में पड़ोसियों पर गोलियों की बौछार कर दो को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पूर्व सैनिकों को चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है. पुलिस ने आरोपी को शनिवार के दिन न्यायालय में पेश किया. यहां से इसे 10 जनवरी 2023 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस गहनत से पूछताछ करेगी. आरोपी ने अपने पड़ोसियों पर तैश में आकर गोलियां दाग दी थी. गोलियां लगने से मां-बेटे की मौत हो चुकी है जबकि ससुर व बहू घायल हो गए हैं. (Mother and Son Funeral on Sunday in Hamirpur) (Sujanpur firing accused arrested)

बता दें कि बीड़ बगेहड़ा क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक ने जमीनी विवाद के चलते बीते शुक्रवार शाम करीब पांच बजे अपने पड़ोसियों पर गोलियां की बौछार कर दी. जब अचानक गोलियां चली तो लगा मानो क्षेत्र में आतंकवादी घुस आए हों. घटना स्थल पर जाने से लोग कतराने लगे. किसी तरह लोग मौके पर पहुंचे तो देखा की गोलियां लगने से मां-बेटा गंभीर रूप से घायल थे और ससुर व बहू को भी छर्रे लगे हुए थे. गंभीर घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से बेटे ने सुजानपुर अस्पताल ले जाते दम तोड़ा और मां नेमेडिकल कॉलेज ले जाते समय अंतिम सांस ली.

इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार करने के उपरांत इसे शनिवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया. यहां से इसे 10 जनवरी 2023 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डॉ. आकृति शर्मा ने बताया कि आरोपी को चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है. पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है.

रविवार को मां-बेटे का होगा अंतिम संस्कार- मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में घायल अजीत सिंह का इलाज चल रहा है. पत्नी और बेटे को इस वारदात में खोने वाले अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उनके बाजू पर गोली के छर्रे लगे हैं. जिसकी सर्जरी की गई है. इस घटना में मारे गए मां बेटे के शवों का अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा. दरअसल अजीत सिंह का बड़ा बेटा सेना में तैनात है. उसका भी परिवार जन इंतजार कर रहे थे. वहीं, रविवार को दोनों मां-बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाएगा. (Murder in land dispute in Hamirpur)(Mother and son shot dead in Hamirpur) (Double Murder in Hamirpur) (Sujanpur firing case) (Murder in land dispute in Hamirpur)

