हमीरपुर: कांग्रेस नेता एवं सुजानपुर से तीसरी बार जीत कर विधायक बने राजेन्द्र राणा (Himachal Congress leader Rajinder rana) ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने इसे जनता की जीत करार दिया है. जयराम ठाकुर के रिवाज बदलने के बयानों पर राजेन्द्र राणा ने कहा कि जो लोग रिवाज बदलने की बात करते थे, आज उन्हीं की सरकार बदल गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के चार जिले भाजपा मुक्त हो चुके हैं, जहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा मुक्त होने वाले जिलों में पहला जिला हमीरपुर है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साख नहीं बचा पाए.

उन्होने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा की मात्र पांच सीटें ही रह गई हैं. उन्होंने कहा कि सोलन, सिरमौर, लाहौल स्पिति के साथ ऊना व शिमला के साथ धर्मशाला में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए भाजपा को मुक्त कर दिया है. वहीं, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजेन्द्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही बनने जा रहा है, जिसके लिए जनता को थोड़ा सा इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि आगामी पांच सालों के लिए प्रदेश में अब मजबूत सरकार बनने जा रही है और जल्द ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे.(Who will be the CM of Himachal).

वहीं, सुजानपुर में कम मार्जन पर हुई जीत को लेकर राजेन्द्र राणा ने कहा कि सुजानपुर की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए वह जनता का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने कहा कि इन चुनावों में भाजपा के केन्द्रीय नेतत्व ने खूब दखल दिया. सुजानपुर में भी भाजपा ने धन बल का प्रयोग किया, जिसके चलते ही लोगों ने डर के साए में मतदान किया था. उन्होंने कहा कि हिमाचल के बाहरी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उतर प्रदेश व बिहार में जैसी राजनीति नहीं होती है. जिसके चलते यहां भाजपा के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए.(Himachal election result 2022).

ये भी पढे़ं: हिमाचल का CM कौन ? विधायक दल की बैठक में नहीं बनी सहमति, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला