हमीरपुर: कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है. साथ ही प्रदेश को अब नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है. जिला हमीपुर के नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया है. वहीं, मुकेश अग्निहोत्री को प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. वहीं, हमीरपुर जिले के लोगों ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस द्वारा जो भी घोषणा की गई थी वो सरकार बनते ही पूरी की जाएगी. (Hamirpur people reaction on New Cm of Himachal) (Himachal New CM Sukhvinder Singh Sukhu).

लोगों का कहना है कि पिछले पांच सालों में जिले की अनदेखी हुई है, लेकिन अब हमीरपुर से सीएम बनाए जाने पर यहां का विकास जरूर होना चाहिए. लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही 10 गारंटी को पूरा करेगी. हमीरपुर निवासी मुन्ना ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की योजना पर सरकार को काम करना चाहिए और 10 गारंटी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए. हमीरपुर निवासी नंदा ने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार सभी मांगों को पूरा करेगी. हमीरपुर निवासी राज ने कहा कि जयराम सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त थी और परेशान होकर अब नई सरकार को सत्ता में लाया गया है. कांग्रेस सरकार से प्रदेश के लोगों को काफी उम्मीद है.

जिले के लोगों का कहना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि महंगाई से भी उन्हें अब राहत मिलेगी और 10 गारंटी भी जल्द पूरी की जाएगी. हमीरपुर निवासी रजत ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने से निश्चित तौर पर प्रदेश में लोगों को राहत मिलेगी. युवाओं को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत भी कांग्रेस ने गारंटी दी है और इससे भी युवा वर्ग को लाभ मिलेगा. कहा कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए. (Hamirpur people reaction on New Cm of Himachal) (Himachal New CM Sukhvinder Singh Sukhu)

