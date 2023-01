हमीरपुर: कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रशासनिक जांच शुरू हो (Administrative inquiry in JOA IT Paper Leak case) गई है. आईएएस अफसर अभिषेक जैन मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जांच करने पहुंचे. इस दौरान कर्मचारी चयन आयोग में तैनात किए गए ओ एस डी एडीसी हमीरपुर जितेंद्र सांजटा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रशासनिक जांच का जिम्मा प्रदेश सरकार की तरफ से अभिषेक जैन को सौंपा गया है. ऐसे में अब विजिलेंस और एसआईटी की जांच के साथ ही प्रशासनिक जांच हुई यहां पर शुरू कर दी गई है.

बताया जा रहा है कि दिन भर यह टीम यहां पर जांच में जुटी रही. प्रशासनिक जांच में उन सभी पहलुओं और बिंदुओं पर गौर किया जाएगा. जिसके तहत यहां पर पूर्व में कार्य किया जाता रहा है. मसलन किस तरह से परीक्षाओं का आयोजन होता था और किस स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या-क्या भूमिका रहती थी. वहीं, इस मामले की मुख्य आरोपी उमा आजाद को लेकर विजिलेंस की टीम कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पहुंची.

चौथी बार पुलिस रिमांड पर चल रही मुख्य आरोपी उमा आजाद से कर्मचारी चयन आयोग में सीन रीक्रिएट करवाए गए. कई घंटों तक सीन रीक्रिएट करवाने का सिलसिला चलता रहा. कैसे सचिव के ड्रार से चाबी निकाली जाती और फिर आगामी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता सारे सीन रीक्रिएट करवाए गए. इसके साथ ही एसआईटी ने संदेह के घेरे में आई परीक्षाओं की जांच भी शुरू कर दी है. कई परीक्षाएं संदेह के घेरे में चल रही है.(JOA IT Paper Leak).

कई अन्य भर्ती परीक्षाएं भी अब जांच के दायरे में: एसआईटी टीम ड्राइंग मास्टर, जेई, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है. जेओए आईटी पेपर के अलावा विजिलेंस की एसआईटी ने तीन ओर परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है. इन में जेई, ड्राइंग मास्टर और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर की परीक्षा शामिल हैं. विजिलेंस मुख्यालय में पेपर लीक की 17 शिकायतें आई थीं, जिनमें दस शिकायतों में पेपर लीक की अशंका पाई गई है.

तीन शिकायतों की जांच जारी है, जबकि चार शिकायतों में कुछ नहीं पाया गया है. इसके अलावा हमीरपुर जिले में भी विजिलेंस के पास पेपर लीक मामले की 16 शिकायतें वेबसाइट, व्हाट्सऐप और ऑफलाइन के जरिए कई मिली हैं. इन शिकायतों पर प्रारंभिक सत्यापन किया है और दस परीक्षाओं को संदिग्ध पाया है. इसके अलावा थाना एसवीएसीबी हमीरपुर, 16 परीक्षाओं से निकले सूत्र संदिग्ध पाए गए हैं.(JOA IT Paper Leak in Himachal)(HPSSC JOA IT Paper Leak case).

कल फिर न्यायालय में प्रस्तुत होगी मुख्य आरोपी: पेपर लीक मामले में चौथी बार पुलिस रिमांड पर चल रही मुख्य आरोपी उमा आजाद को बुधवार के दिन एक बार फिर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा. बता दें कि महिला को चौथी बार पुलिस रिमांड मिला है. जबकि अन्य गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पहले मुख्य आरोपी को 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला तथा उसके बाद 3 दिन पुलिस रिमांड पर भेजा गया. पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां होने के साथ-साथ ही मुख्य आरोपी को दो बार फिर दो- दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया. बुधवार को एक बार फिर माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद तय होगा कि मुख्य आरोपी को फिर से पुलिस रिमांड मिलता है या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा.

पेपर लीक मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां: पेपर लीक मामले में विजिलेंस एफआईआर में कुल 8 लोग आरोपी हैं. मुख्य आरोपी कर्मचारी चयन आयोग की गोपनीय शाखा में तैनात निलंबित महिला कर्मचारी उमा आजाद पुलिस रिमांड पर हैं. जबकि 7 अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. उमा के दो बेटों, दलाल संजीव, उसके छोटे भाई शशिपाल, नीरज, अजय शर्मा और तनु शर्मा इस मामले में न्यायिक हिरासत में है.

संदेह के घेरे में आई अन्य परीक्षाओं की जांच जारी: एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल का कहना है कि पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद को कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय ले जाया गया था. आयोग कार्यालय में ले जाकर सीन रीक्रिएट करवाए गए हैं. संदेह के घेरे में आई अन्य परीक्षाओं की भी जांच की जा रही है.

