शिमला/नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' (pm modi mann ki baat) के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित (addressed to the nation) किया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से संबंध रखने वाले सूक्ष्म लेखक और राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक रामकुमार जोशी (pm modi talks about himachal miniature writer ram kumar joshi) का जिक्र किया.

जिला ऊना के गांव भटोली निवासी राम कुमार जोशी (miniature writer ram kumar joshi) राजकीय प्राथमिक केन्द्र पाठशाला जखेड़ा में कार्यरत हैं. राम कुमार जोशी को सरकार ने वर्ष 2016 में बेस्ट टीचर के अवॉर्ड (best teacher award) से सम्मानित किया है. उन्हें फिल्मों से संबंधित फिल्म संग्रह और अन्य जानकारी एकत्रित करने का भी शौक है.

रामकुमार जोशी ने सूक्ष्म लेखन शैली (miniature writer ram kumar joshi) के प्रयोग से भगवान श्री राम का चित्र बनाया है. भगवान श्री राम (lord shri ram) के चित्र में अनगिनत राम-राम शब्द का प्रयोग किया है. साथ में श्री राम स्त्रोत भी लिखा है. राम कुमार जोशी ने पोस्टकार्ड के दोनों ओर 3 लाख 22 हजार से अधिक राम शब्द भी लिखे हैं. शिक्षक राम कुमार जोशी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल राम-राम शब्द लिखकर तैयार किया है. जिसमें कुल 6922 बार राम-राम शब्द का प्रयोग किया गया है.

