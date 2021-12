ऊना: जिला मुख्यालय के नजदीकी कस्बा झलेड़ा में रविवार को महिला कांग्रेस का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया. महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध महिला कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा उर्मिला शर्मा ने की जबकि इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Opposition leader Mukesh Agnihotri in una) और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल (Zainab Chandel visit una) ने विशेष रूप से सम्मेलन में शिरकत की.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर (congress convention against inflation in Una) हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के हर नागरिक का बजट बिगाड़ कर रख दिया है. हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा को महंगाई के कारण 4-0 की हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि हार के बाद ही हिमाचल में पेट्रोल-डीजल के दामों (petrol diesel price in himachal) में भी कटौती की गई है.

मुकेश अग्निहोत्री (Opposition leader Mukesh Agnihotri in una) ने कहा कि यही जनता की ताकत है जब जनता दबाव डालती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अभी भी पेट्रो पदार्थों की कीमतों को कम करने के लिए देश और प्रदेश की जनता को लड़ाई लड़नी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि रसोई गैस का सिलेंडर जब तक 400 तक नहीं आता ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केवल पेट्रो पदार्थ नहीं बल्कि खाद्य पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही है. जबकि भवन निर्माण की सामग्री भी बहुत ज्यादा महंगी (Mukesh Agnihotri on jairam government) हो चुकी है. प्रदेशभर में बेरोजगारी का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और युवा रोजगार के लिए दर-ब-दर भटकने को मजबूर हैं.

