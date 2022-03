evm fraud allegation : अखिलेश के खिलाफ शिकायत, निर्वाचन आयोग पहुंची भाजपा

यूपी चुनाव में भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने बताया, भाजपा ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हार के डर के कारण हताश हैं. बता दें कि अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड को लेकर मंगलवार को कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने सपा नेता और कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने का आह्वान किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को SC ने दी जमानत

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या (Rajiv Gandhi assassination case) में दोषी ए जी पेरारिवलन (A G Perarivalan) को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. वह 30 साल से भी ज्यादा समय से जेल में है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना: CM जयराम ने ढली में डबल लेन सुरंग की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ढली में लगभग 49 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली डबल लेन सुरंग की आधारशिला (double lane tunnel at Dhalli ) रखी. इस दौरान सीएम जयराम ने कहा कि ढली की पुरानी सुरंग वर्षों पूर्व 1852 ई. में निर्मित की गई थी और अब 147 मीटर लम्बी इस नई डबल लेन सुरंग से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिमला शहर के लिए 70 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल आपूर्ति योजना रिकॉर्ड समयावधि में पूर्ण करके शहर में पेयजल संकट की समस्या (Drinking water supply scheme in Shimla city) का निराकरण किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गंबर पुल से नदी में गिरी कार, दो लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे (ROAD ACCIDENT IN HIMACHAL) हैं. ताजा मामले में सुबाथू-कुनिहार सड़क पर बुधवार दोपहर दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो (ACCIDENT IN GAMBER PUL KUNIHAR) गई. हादसा गंबर पुल का है. यह दर्दनाक हादसा किन कारणों से हुए इसकी पुलिस जांच कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

रकछम में स्कीइंग प्रशिक्षण का समापन, 20 बच्चों ने ली ट्रेनिंग

किन्नौर जिले के रकछम में स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन (Kinnaur Ski and Snowboard Association) में आज बुधवार को बेसिक स्की प्रशिक्षण का अंतिम दिन था. बता दें, बेसिक स्की प्रशिक्षण 14 दिनों तक (Ski training at Rakcham) चला. जिसमें 12 से 22 आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया (skiing in kinnaur) गया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

नौणी विवि सोलन में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, महिला किसानों को दी गई प्राकृतिक खेती की जानकारी

नौणी विवि में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत तीन दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला (state level agricultural workshop) का आयोजन किया गया है. कार्यशाला के दूसरे दिन प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यकारी निदेशक प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने खेती में महिलाओं की भूमिका और प्राकृतिक खेती की जरूरत क्यों विषय पर जानकारी दी. इस तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश भर की 721 उत्कृष्ट महिला किसान हिस्सा ले रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सोलन में सस्ते पानी पर राजनीति, मदन ठाकुर बोले- सरकार पर आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस शहर की जनता से मांगे माफी

सोलन में भाजपा मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने (Solan BJP Mandal press conference) की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ जनता से वोट बटोरने के लिए 100 रुपये में पानी का बिल देने का वादा किया (Solan BJP Mandal targets congress) था. उन्होंने कहा कि एक वर्ष बीत चूका है लेकिन अभी तक कांग्रेस इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है, जो साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना अंतर है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लोकल रूटों पर रविवार को बसें नहीं चलने से जनता परेशान, बे'बस' लोग टैक्सियों में सफर करने को मजबूर

करसोग में कई लोकलों रूटों पर रविवार को एचआरटीसी की बसें नहीं चलने से लोगों की परेशानी (bus service on local routes in Karsog) बढ़ गई है. दरअसल करसोग मुख्यालय में स्थित विभागों में कार्य कर रहे बहुत से कर्मचारी शनिवार को घर जाते हैं. ऐसे में कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंच सकें, इसके इसके लिए कर्मचारियों को रविवार को टैक्सी करके मुख्यालय पहुंचना पड़ता है. वहीं, करसोग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक (Regional Manager of Karsog Depot) का कहना है कि रविवार को सवारियां कम होती हैं, इसी वजह से लोकल रूटों पर बसें नहीं चलाई जा रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

काजा में राष्ट्रीय पुरुष आइस हॉकी चैंपियनशिप का होगा आयोजन, 6 टीमें लेंगी हिस्सा

लाहौल स्पीति को दूसरी बार राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप (ice hockey championship in kaza) की मेजबानी का मौका मिला है. 13 मार्च से 20 मार्च तक होने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 6 टीमें हिस्सा लेंगी. चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर लाहौल स्पीति आइस हॉकी एसोसिएशन ने एडीसी अभिषेक वर्मा से मुलाकात की. यहां पढ़ें पूरी खबर...

KARSOG: फ्रेंड्स इलेवन बखरोट ने जीता देव बडे़योगी कप, फाइनल में पीएलबी शोरशन को हराया

बडे़योगी क्रिकेट टूर्नामेंट फ्रेंड्स इलेवन बखरोट ने जीत लिया (Badeyogi cricket tournament in Bagshad) है. बगशाड़ में फ्रेंड्स इलेवन बखरोट और पीएलबी शोरशन के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में फ्रेंड्स इलेवन बखरोट ने यह मुकाबला जीता है. जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पीएलबी शोरशन की टीम ने 86 रन बनाए थे. जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी फ्रेंड्स इलेवन बखरोट ने आसानी से मैच जीत लिया और टूर्नामेंट अपने नाम किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

