Prem Kumar Dhumal: 2017 में मिली हार के कलंक को मिटाना है तो 2022 में 30 हजार मतों से जीतना होगा

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित विशेष बैठक में (BJP meeting in Sujanpur) पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की. वहीं, उन्होंने 2017 के चुनावों में मिली हार को याद करते हुए कहा कि अगर हार का वो कलंक मिटाना है तो इस बार तीस हजार वोटों से जीतना होगा.

पीएम मोदी हैं भगवान शिव का अवतार: रश्मिधर सूद

Rashmidhar Sood in Kullu: कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के अवतार हैं और वह सब को एक नजर से देखते हैं. एक समान विकास करते हुए आज भारत विश्व में अपनी अलग (Rashmidhar Sood on pm modi) पहचान बनाए हुए हैं.

मेरी वजह से आज पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा को लगी है पेंशनः बंबर ठाकुर

Bumber Thakur on Tilak Raj Sharma: बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी में पूरी तरह से बगावत शुरू हो गई है. सदर के दो पूर्व कांग्रेस विधायक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं. पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि आज मेरी बदौलत तिलक राज शर्मा को बतौर विधायक की पेंशन लगी है. तिलक राज शर्मा को यह बात नहीं भूलनी चाहिए.

Election Commission of India: हिमाचल में 4 अक्टूबर से लग सकती है आचार संहिता!

भारतीय चुनाव आयोग ने (Election Commission of India) हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को इस तरह के (code of conduct in himachal) संकेत दिए हैं कि 4 अक्टूबर से हिमाचल में आचार संहिता लागू हो सकती है

Rajya Sabha MP Indu Goswami ने कहा, कांग्रेस ने विकास किया होता तो आज नहीं देनी पड़ती गारंटी

Indu Bala Goswami in Kullu: 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा और अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश का विकास किया होता तो आज उन्हें जनता के बीच गारंटी नहीं देनी पड़ती. इंदु गोस्वामी ने कहा कि महिलाएं इस बात पर मंथन करें कि कांग्रेस सरकार में उन्हें कितने अधिकार मिले और आज मोदी सरकार में महिलाएं कितनी सशक्त हुई है. आज के दौर में महिलाओं को हर कार्य में प्राथमिकता दी जा रही है और हर सरकारी योजना का लाभ भी महिलाओं को घर द्वार पर मिला है. ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में महिलाएं ही समाज की दिशा को बदलेंगे और प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार को सत्ता पर काबिज किया जाएगा.

हिमाचल में World Largest Ink Pen, डॉ. बिंदल ने किया शुभारंभ, जानें इस पेन की खासियत

कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि 'कलम में बड़ी ताकत होती है'. इसका मतलब लिखने से था, लेकिन एक पेन ऐसा भी है जिसे उठाने में सच में शारीरिक ताकत की जरूरत है. राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद के (Government High School Naurangabad) मुख्याध्यापक संजीव अत्री ने साउंड सेंसर वाला 20 फीट लंबा इंक पेन यानी स्याही वाला पेन बनाया है. इसकी कई खासियतें हैं, जिन्हें जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Kalisthan Talab in Nahan: कमल के फूल तोड़ना पड़ा महंगा, कालीस्थान तालाब में डूबने से 1 व्यक्ति की मौत

जिला सिरमौर के नाहन में स्थित कालीस्थान तालाब (Kalisthan Talab in Nahan) में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई. कहा जा रहा (Man drowned in Kalisthan Talab) है कि व्यक्ति नशे की हालत में था और तालाब से कमल का फूल तोड़ने के लिए गया हुआ था. फिलहाल प्रशासन द्वारा सेना के गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है.

किसान सभा अध्यक्ष और HRTC एमडी के बीच जमकर बहसबाजी, देखें वीडियो

शिमला में किसान सभा अध्यक्ष और एचआरटीसी एमडी के बीच जमकर बहसबाजी का मामला सामने आया है. हुआ यूं कि सतलाई पंचायत का प्रतिनिधिमंडल बस की परेशानी को लेकर एचआरटीसी के ऑफिस पहुंचा था. एमडी से मुलाकात के लिए ये प्रतिनिधिमंडल काफी देर बाहर बैठा रहा. इसके बाद किसान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने जब एमडी को मिलने के लिए बुलाया तो वह तिलमिलाकर बाहर आए. वीडियो में देखें बहसबाजी...

Nothing is impossible: 75 प्रतिशत दिव्यांग सन्नी ठाकुर Drive कर 4 दिन में लेह से पहुंचा कन्याकुमारी

Sunny Thakur of Khuri village: मंडी जिले के बल्ह के ख्यूरी गांव के रहने वाले सन्नी ठाकुर एक स्पोर्टस पर्सन थे. ऐसे ही एक प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनावश स्पाइन इंजरी हो गई और सन्नी के 75 प्रतिशत शरीर ने काम करना बंद कर दिया था. ज्यादातर लोग ऐसी परिस्थियों में निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन सन्नी ने हौसला नहीं हारा. उन्होंने एक स्पेशल कार बनवाई जो हाथों से ही ऑपरेट होती है और सन्नी ठाकुर निकल पड़े अपनी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करने. अगर आप भी हताशा और निराशा अनुभव महसूस कर रहे हैं तो ये कहानी आपके अंदर जोश भर देगी.

मां चिंतपूर्णी के दरबार में भक्त ने चढ़ाया सोने का मुकुट, एक अन्य ने चांदी के बर्तन किए भेंट

ऊना जिले में स्थित धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी मंदिर (Maa Chintpurni una)में दो अलग- अलग श्रद्धालुओं ने सोने और चांदी का भेंट किया है. एक श्रद्धालु ने 117 ग्राम से ज्यादा सोने का मुकुट और आधा किलो से ज्यादा चांदी का छत्र माता को भेंट किया. जबकि दूसरी तरफ पंजाब से ही आए एक अन्य श्रद्धालु ने मां को करीब 3 किलो 881 ग्राम चांदी के बर्तन भेंट किए हैं.

देश के प्रथम मतदाता बोले, जिन लोगों को मुफ्त की आदत पड़ी है वही कर रहे हैं मोदी सरकार का विरोध

देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी (first voter shyam saran negi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की (shyam saran negi appreciate pm modi works) है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा देश में चलाई जा रही नीतियों और योजनाओं का आज हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है. उन्होंने बेवजह मोदी का विरोध करने वाले लोगों को निंदनीय करार दिया है.

Bumber Thakur Exclusive Interview: जेपी नड्डा की B टीम कर रही मेरा विरोध, मैं शेर हूं और मुझे ही मिलेगा टिकट: बंबर ठाकुर

Himachal Assembly Election 2022: सदर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर के खिलाफ एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई है. सभी मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने विशेष बातचीत में खुलकर कई बातों को कहा. उन्होंने कहा नड्डा की बी टीम से उन्हें (exclusive interview of Bumber thakur) कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं शेर हूं और मुझे टिकट मिलेगा.